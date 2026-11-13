‘제21회 국제로봇콘테스트(IRC)’ 11월 13~14일 대구 엑스코에서 개최

▲ ‘제21회 국제로봇콘테스트(IRC, International Robot Contest)’ 안내 포스터ⓒ대구시 제공

대구시는 대한민국 대표 로봇 경연의 장인 ‘제21회 국제로봇콘테스트(IRC, International Robot Contest)’를 11월 13~14일까지 2일간 엑스코에서 개최한다.

국제로봇콘테스트는 대구시와 산업통상부가 주최하는 국내 대표 로봇대회로, 로봇 인재를 꿈꾸는 학생들의 도전부터 연구 현장의 첨단기술, 산업계의 혁신 역량까지 대한민국 로봇 분야의 위상를 확인할 수 있는 대회이다.

이번 대회는 12개 대회, 54개 종목으로 운영된다. 참가 규모는 지난해 1천230명이던 본선 참가자가 올해 2천271명으로 약 1.8배 증가했으며, 종목 수도 40개에서 54개로 확대됐다.

산업 현장과 연계한 실무형 종목도 다수 마련됐다. 발전소 고위험 작업, 협동 로봇 자동화 공정, 디지털트윈, AI 기반 로봇팔 제어, 국산 제조 로봇 부품 조립 등 최신 산업 수요를 반영한 프로그램을 통해 미래 로봇산업의 흐름을 들여다볼 수 있다.

시상은 대통령상, 국무총리상, 산업통상부장관상, 지식재산처장상, 국가기술표준원장상, 대구광역시장상, 대구광역시교육감상 등 총 136점 규모로 마련된다.

일반 관람객을 위한 다양한 부대행사도 진행된다. IRC 키캡 만들기, AI 기반 콘텐츠 체험, 포토부스 등 체험형 프로그램을 비롯해 드론과 스마트기기를 활용한 로봇 마술쇼, 로봇 퀴즈쇼, 휴머노이드 경기 현장 중계가 마련된다.

초등학생과 중학생이 로봇 조립과 코딩을 직접 경험할 수 있는 로봇 캠프도 진행된다.

특히 14일 오후 4~5시까지 한양대학교 한재권 교수가 참여하는 로봇 토크가 열리며 ‘로봇 산업의 미래 이야기’를 주제로, 휴머노이드 로봇과 인공지능 기술이 바꿔갈 산업의 미래를 조망하는 시간으로 마련됐다. 한 교수는 최근 FIX 2026에서 휴머노이드 로봇 앨리스 5를 처음 선보인 대구지역 기업 에이로봇의 공동대표이기도 하다.

대구시는 휴머노이드 로봇 국가첨단전략산업 특화단지를 기반으로 첨단로봇 산업 생태계를 집중 육성하고 있으며, 이번 국제로봇콘테스트를 통해 대한민국 로봇산업 중심도시로서의 위상을 다시 한번 보여줄 예정이다.

추경호 대구시장은 “국제로봇콘테스트는 미래 로봇산업을 이끌 인재들이 실력과 가능성을 마음껏 펼치는 무대이자, 산업 현장의 혁신기술과 창의적 아이디어가 한자리에서 만나 경쟁하는 뜻깊은 장”이라며 “대구시는 앞으로도 로봇산업 발전과 미래 인재 육성을 위해 적극 지원하겠다”고 말했다.