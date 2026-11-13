한국가스공사, ‘2026년 한국가스공사 쪽방촌 계절나기 혹한기 물품 전달식’ 개최

한국가스공사(사장 홍의락)는 지난 12일 대구 쪽방상담소에서 ‘2026년 한국가스공사 쪽방촌 계절나기 혹한기 물품 전달식’을 개최했다고 밝혔다.

가스공사가 2011년부터 추진해 온 ‘쪽방촌 계절나기’ 사업은 전국 쪽방촌 주민을 대상으로 반기별(혹서기·혹한기) 맞춤 물품인 ‘온누리 나눔박스’를 지원하는 대표 에너지 복지 프로그램이다.

특히 이번 전달식에서는 전국 11개 쪽방촌에 총 4천520박스의 방한 물품을 지원하고, 모니터링단을 운영해 대상자의 건강 상태와 안부를 살피는 등 사회안전망 강화에도 힘쓰고 있다.

또 대구지역에서는 사회적 고립을 예방하기 위해 목공 실습, 반찬 만들기, 합동 차례상 등 정서 지원 프로그램인 ‘동행’을 운영해 주민들의 일상 회복을 돕고 있다.

이와 함께 가스공사는 지난 6월에도 혹서기 물품 지원 봉사활동을 펼친 데 이어, 취약계층 수요를 반영한 사회연대경제조직 물품을 구매·전달해 지역 경제 활성화에도 기여하고 있다.

가스공사 관계자는 “이번 지원이 쪽방 주민들에게 따뜻한 온기로 전해지길 바란다”라며, “앞으로도 상생협력 브랜드 ‘희망 온(On, 溫)’을 바탕으로 취약계층 에너지 복지 프로그램을 지속 확대해 에너지 공기업으로서의 책무를 다하겠다”고 밝혔다.