정성주 김제시장 "민선 9기 첫 본예산 1조2407억 원 편성…‘3대 성장축’ 가동"

▲정성주 김제시장, 2027년 시정연설ⓒ김제시

전북특별자치도 정성주 김제시장이 민선 9기 첫 번째 본예산안 제출과 함께 ‘피지컬 AI·농생명·새만금’을 3대 성장축으로 삼아 대한민국 미래 산업의 주도권을 확보하겠다는 2027년 시정 운영 청사진을 밝혔다.

정 시장은 13일 열린 제301회 김제시의회 제2차 정례회 시정연설에서 내년도 시정 방향을 ‘오직 시민, 함께 여는 김제’로 정하고 이를 뒷받침하기 위해 전략적 재원 배분을 강화한 1조 2407억 원 규모의 2027년도 예산안을 편성했다고 발표했다.

연설에 앞서 정 시장은 최근 제28회 김제지평선축제에서 발생한 식중독 의심 증상과 관련해 피해를 입은 시민과 방문객들에게 머리 숙여 공식 사과했다. 이어 피해자들에 대한 신속한 행정적 지원과 함께 축제 먹거리 위생 및 안전관리 체계를 철저히 재정비하겠다고 약속했다.

정 시장은 먼저 올 한 해 김제시가 거둔 주요 성과로 첨단산업 분야 7개 국가 공모사업 선정(1186억 원)을 비롯해 ㈜두산 3992억 원 규모 투자협약 체결, 국도 21호선 확장사업 예비타당성조사 통과, 국립해양도시과학관 건립사업 예타 대상 선정, 스마트농업 육성지구 지정, 708억 원 규모 신규 재해예방사업 선정 등을 꼽았다.

특히 민선 8기에 이은 ㈜두산의 재투자는 김제의 산업 기반과 투자 환경에 대한 기업의 높은 신뢰를 입증한 결과라고 강조했다.

2027년 시정은 시민이 체감하는 변화를 이끌어낼 ‘5대 핵심전략’과 미래 먹거리를 책임질 ‘3대 성장축’을 중심으로 운영된다.

5대 핵심전략으로는 주민자치회 전환과 김제형 기본사회 기반 마련(시민동행) △사회연대경제 중심의 골목상권 및 기업 성장 지원(민생경제) △지역 특성을 살린 정주 여건 개선(균형발전) △배움·돌봄·복지가 연계된 생애주기별 지원(교육복지) △관광자원과 문화·체육·축제를 결합한 체류형 인프라 구축(문화관광)이 제시됐다.

미래 성장 동력인 3대 성장축은 ‘피지컬 AI·농생명·새만금’으로 구체화했다. 시는 옛 김제공항부지를 피지컬 AI 산업의 핵심 실증거점으로 육성하고 지능형 농기계 실증단지와 종자산업 혁신클러스터를 통해 첨단농업 경쟁력을 극대화할 계획이다.

새만금 분야에서는 신항 관할권 확보를 위한 대법원 소송에 행정력을 총동원하는 한편 기본계획 변경안에 반영된 산업단지·복합도시·글로벌푸드허브를 중심으로 새로운 발전 구도를 그려나간다.

아울러 시는 이 3대 축을 하나로 융합한 ‘농업로봇 메가프로젝트’의 국가사업화를 추진해 대한민국 농업의 AI 대전환을 김제에서 선도하겠다는 구상이다.

총 1조 2407억 원 규모의 내년도 예산안은 한정된 재원을 시민 체감형 민생안정 강화와 미래산업 육성 및 성장기반 확충 △인구활력 증진 등 3대 중점 분야에 집중 배분해 재정 운용의 효율성을 높이는 데 주력했다.

정성주 시장은 “기회는 기다리는 사람의 몫이 아니라 앞서 준비하는 사람의 몫”이라며 “남보다 먼저 도모해 상대를 제압한다는 ‘선즉제인’의 자세로 김제의 미래를 여는 모든 걸음을 오직 시민을 위해 내딛겠다”고 말했다.