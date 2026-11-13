원주 영서고, 소멸위기 치닫는데…곽문근 강원도의원 "교육청은 정원 감축만"

원주시의 농업계 특성화고인 영서고등학교가 저조한 취업률, 학생 수 감소, 시설 노후화 등으로 존립 위기에 처했다는 주장이 나왔다.

곽문근 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·원주10)은 12일 강원특별자치도교육청 행정사무감사에서 영서고등학교의 운영 실태와 교육청의 안일한 대응을 질타했다.

▲곽문근 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·원주10). ⓒ강원특별자치도의회

곽 의원은 "원주시 영서고등학교는 지역 문화재에 버금가는 역사적·교육적 가치를 지닌 학교인데도 소멸 위기에 놓였다"며 "교육청의 안일한 교육정책이 부른 결과"라고 비판했다.

영서고등학교의 핵심 지표인 취업률은 도내 평균을 크게 밑돌았다.

곽 의원이 제시한 자료를 보면 최근 4년간(2022~2025년) 영서고등학교 졸업생 775명 중 52.9%가 대학에 진학했고 취업자는 15.7%에 그쳤다.

진학자를 제외하고 산출한 취업률 역시 30%를 조금 넘겼다.

이는 2024년 도내 특성화고 평균 취업률인 48.6%에 크게 못 미치는 수치다.

학생 수도 빠르게 줄었다.

2022년부터 올해까지 원주시 전체 고교생은 9340명에서 9589명으로 2.7% 늘었다.

반면 같은 기간 영서고등학교 재학생은 630명에서 517명으로 17.9% 감소했다.

곽 의원은 "교육청은 학교 존속과 직결된 정원 미달 문제에 손을 놓고 있다"고 지적했다.

시설 노후화 문제도 심각하다.

현재 영서고등학교 건물 35개 동 가운데 27개 동(77%)이 준공 20년을 넘겼다.

본관을 포함한 9개 동은 1980년대에 건립했다.

곽 의원은 "협소한 학교 진입로와 낡은 건물, 열악한 실습 여건 개선은 뒷전인 채 정원 감축 방안만 내놓고 있다"며 "부실 운영의 피해는 학생과 동문에게 돌아가고 다른 특성화고의 이미지까지 훼손한다"고 꼬집었다.

곽 의원은 강원특별자치도교육청에 특성화고 설립 취지에 맞는 운영 대책을 마련하라고 촉구했다.

이어 향후 행정사무감사와 예산안 심사 과정에서 대책 이행 여부를 철저히 점검하겠다고 밝혔다.