李대통령 지지율 2%P↓ 39%…부정평가 이유에 '부동산·경제'

이재명 대통령의 직무수행에 대한 긍정 평가가 39%, 부정 평가가 50%로 조사된 여론조사 결과가 13일 나왔다. 한국갤럽이 10∼12일 전국 만 18세 이상 1002명에게 실시해 이날 발표한 결과다.

긍정 평가는 지난주에 비해 2%포인트(P) 하락해 다시 30%대로 떨어졌으며 한 달 간 40% 안팎에서 답보하는 상태다. 부정 평가는 전주와 동일했다.

연령별로는 20·30대에서 긍정 평가가 20%대로 낮았고, 50대(58%)에서 가장 높았다. 성향별 중도층에선 긍정 38%, 부정 49%로 나타났다.

긍정 평가 이유는 '경제/민생'(19%), '외교'(17%), '소통'(9%), '서민 정책/복지'(6%), '열심히 한다/노력한다'(5%), '전반적으로 잘한다'(4%), '직무 능력/유능함', '부동산 정책', '추진력/실행력/속도감'(이상 3%) 순이었다.

부정 평가 이유에는 '부동산 정책'(17%), '경제/민생'(15%), '도덕성 문제/본인 재판 회피'(12%), '국방/안보/대북'(7%), '전반적으로 잘못한다'(5%), '국고 낭비/추경/재정 확대', '독재/독단', '인사(人事)', '통합·협치 부족', '외교'(이상 3%) 등이 꼽혔다.

도덕성 문제에 대한 지적이 2주 연속 증가한 가운데, 갤럽은 "이는 조작기소 특검법안 국회 통과와 무관치 않아 보인다"고 분석했다.

정당 지지도 조사에선 더불어민주당 39%, 국민의힘 26%, 조국혁신당 4%, 개혁신당 3%, 진보당 1% 순이었다. 민주당은 3%P 상승했고, 국민의힘은 2%P 하락해 양당 격차가 다시 두 지릿수로 벌어졌다.

민주당과 조국혁신당의 합당론에 대해선 합당 찬성 26%, 반대 38%로 나타났고, 36%는 의견을 유보했다. 민주당 지지층에선 찬성(44%) 반대(43%)가 비등했고, 조국혁신당 지지층에서는 찬성(70%) 반대(19%)로 나타났다.

무소속 한동훈 의원의 국민의힘 복당에 대해선 찬성 29%, 반대 40%, 의견 유보 31%로 나타났다. 국민의힘 지지층은 찬성 48%, 반대 39%로 나타났다.

조작기소 특검법에 대해선 찬성 44%, 반대 37%, 의견 유보 20%로 나타났다. 진보층은 찬성 74%, 보수층은 반대 63%로 높았으며, 중도층에선 찬성 43%, 반대 37%였다.

무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행된 이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1P, 응답률은 10.1%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.