책 밖으로 걸어 나온 주인공들…화천초 도서관, 그림책 인형 전시

화천초등학교(교장 백혜화) 책마루도서관이 오는 20일까지 그림책 속 주인공을 인형으로 만나는 특별 전시를 운영하고 있다.

이번 전시는 학생들이 그림책을 친근하게 접하고 새로운 방식으로 즐기도록 화천초등학교 도서관에서 직접 기획했다.

▲그림책 속 주인공을 인형으로 만나는 특별 전시. ⓒ화천초등학교

전시에 활용한 인형은 서울의 한 작은 서점 운영자가 그림책 속 주인공을 본떠 직접 제작한 작품으로 화천초등학교가 대여했다.

화천초등학교 책마루도서관은 그림책 47권과 각 책의 주인공 인형을 함께 전시해 학생들이 책 속 인물들을 실제 인형으로 만나도록 했다.

그림책 속 주인공이 책 밖으로 나온 듯한 모습은 학생들의 호기심을 자극했다.

학생들은 이미 읽은 그림책의 주인공을 알아보고 반가워하거나 친구들과 인형을 둘러보며 책 속 이야기를 나눴다.

인형을 보고 궁금해진 그림책을 그 자리에서 펼쳐 읽거나 빌려 가는 학생들도 늘면서 전시가 자연스럽게 독서 활동으로 이어졌다.

전시를 기획한 이해정 사서교사는 "책 속에서만 만났던 주인공들이 도서관에 나타나면 아이들이 얼마나 반가워할까 하는 기대에서 전시를 준비했다"며 "아이들이 인형을 보며 웃고 궁금해진 책을 찾아 읽는 모습이 인상적이었다"고 말했다.

이어 "그림책 속 이야기가 인형을 통해 아이들에게 생생하게 다가갔으면 좋겠다"고 덧붙였다.

화천초등학교 책마루도서관은 앞으로도 학생들이 책을 다양한 방식으로 경험하도록 독서문화 프로그램을 지속 운영하기로 했다.