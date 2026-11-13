과천시, 주암지구 입주 예정자와 정주 여건 개선 논의

경기 과천시는 과천주암지구의 원활한 조성과 입주 예정자와의 소통을 위해 지난 12일 시장 집무실에서 ‘과천주암 C1 블록 입주 예정자 협의회’와 간담회를 개최했다.

13일 과천시에 따르면 이번 간담회는 본청약 이후 계약자 중심으로 소통 창구가 마련됨에 따라 입주 예정자들의 의견을 지구 조성 과정에 반영하고, 입주 과정에서 발생할 수 있는 갈등을 예방하기 위해 추진됐다.

▲신계용 과천시장(왼쪽 두번째)와 주암지구 입주 예정자들 기념촬영 ⓒ과천시

간담회에서 참석자들은 입주 초기 대중교통과 도로 이용 불편 해소, 지하철역 위치와 출입구, 문화·체육시설 건립, 돌무개천 공원 내 통학 보도교 설치 등 주거환경 개선을 위한 주요 현안을 논의했다. 입주 예정자 협의회는 관련 건의서를 제출하고 시와 의견을 나눴다.

특히 양측은 향후 공동주택 건설과 입주 절차가 진행되는 과정에서 입주민 대표와 사업 시행자인 한국토지주택공사(LH), 과천시가 참여하는 실무 협의체(TF)를 운영하기로 했다.

시는 간담회에서 제시된 의견을 관계 부서 및 사업 시행자와 함께 검토하고, 입주민들이 체감할 수 있는 정주 여건 개선 방안을 마련할 계획이다.

신계용 시장은 “입주 예정자 협의회와 지속적으로 소통하고 협력해 쾌적한 주거환경과 교육·문화 기반시설을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.