춘천·원주·강릉 대입박람회 2억 원?…조성운 도의원 "진학상담 격차 해소해야"

조성운 강원특별자치도의회 교육위원장(국민의힘·삼척1)이 12일 강원특별자치도교육청 교육국 행정사무감사에서 지역·학교별 진학상담 기회 격차 해소를 촉구했다.

조성운 위원장은 춘천시·원주시·강릉시에서 열린 대입진학박람회에 2억 원 이상의 예산이 집행된 점을 언급하며 다른 시·군 지역 학생들의 참여 여건을 면밀히 살펴볼 것을 요구했다.

▲조성운 강원특별자치도의회 교육위원장(국민의힘·삼척1). ⓒ강원특별자치도의회

특히 지리적 이동이 어렵거나 진학지도 여건이 부족한 소규모 학교를 대상으로 찾아가는 방문 상담과 온라인 지원을 대폭 강화해야 한다고 강조했다.

또 도교육청 업무보고가 단순 행사·연수 개최와 예산 집행 실적 위주로 구성돼 학생들이 얻은 실질적인 도움을 확인하기 어렵다고 지적했다.

조성운 위원장은 상담·모의면접 참여 학생과 학교 수, 지역별 이용 현황을 정밀 분석해 정책 개선에 반영하고 교원 연수 역시 실제 학생 상담으로 이어지도록 후속 관리를 강화할 것을 주문했다.

조성운 위원장은 "학생 입장에서는 진학 문제로 고민할 때 가까운 곳에서 필요한 상담을 받을 수 있느냐가 가장 중요하다"며 "상담 기회가 부족한 학교에는 교육청이 먼저 찾아가 주길 바란다"고 당부했다.