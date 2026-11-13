개교 11년 만에 결실…횡성소망이룸학교 어르신 2명 대학 간다

횡성군(군수 장신상)이 운영하는 성인문해교육 기관 횡성소망이룸학교가 올해 첫 대학 진학자 2명을 배출했다.

횡성소망이룸학교는 2015년 개교한 이래 초등학교·중학교 학력인정 성인문해교육 프로그램을 운영해 왔다.

▲횡성소망이룸학교 졸업 사진 촬영. ⓒ횡성군

2026년 현재까지 초등과정 124명, 중학과정 75명 등 총 199명의 졸업생을 배출했다.

올해는 횡성소망이룸학교 출신 졸업생 중 2명이 고등학교 과정을 마친 뒤 대학교 진학을 앞두게 됐다.

배움의 기회를 놓쳤던 만학도들이 초·중학 문해교육을 시작으로 대학 문턱을 넘어서면서 현재 공부를 이어가는 문해학습자들에게도 큰 동기부여가 되고 있다.

횡성소망이룸학교는 단순한 글자 읽고 쓰기 교육을 넘어 어르신들이 세상과 소통하고 삶의 주체로서 자신감을 되찾도록 초·중학 학력인정 교육과정 외에도 다양한 생활문해·디지털 문해 프로그램을 종합 지원해 왔다.

대학 진학을 앞둔 한 진학자는 "처음 소망이룸학교에 들어올 때는 내 이름 석 자 적는 것도 두려웠는데 선생님들의 따뜻한 지도와 배움의 기쁨 덕분에 대학교 진학이라는 꿈까지 이루게 됐다"며 "늦었다고 생각할 때가 가장 빠르다는 것을 몸소 느꼈고 고민하는 다른 분들도 주저 없이 도전했으면 좋겠다"고 소감을 밝혔다.

장신상 횡성군수는 "어려운 여건 속에서도 배움을 향한 열정으로 대학 진학이라는 값진 결실을 본 두 분께 축하와 존경의 박수를 보낸다"며 "앞으로도 배움의 시기를 놓친 횡성군민 누구나 제2의 교육 기회를 얻고 꿈을 이루도록 성인문해교육 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

횡성소망이룸학교는 만 18세 이상 성인이 검정고시 없이 초등·중학 학력을 인정받는 교육을 제공하는 성인 문해 학습기관으로 배움에 뜻이 있는 성인 학습자를 상시 모집한다.