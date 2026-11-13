코레일, 공공 인재개발 경진대회 국무총리상 수상

▲코레일은 12일 충북 진천 국가공무원인재개발원에서 열린 ‘제44회 공공HRD콘테스트’에서 교육과정 분야 국무총리상과 기관부문 특별상을 수상했다 ⓒ코레일

한국철도공사(코레일)가 철도현장에 특화된 인공지능(AI) 교육 성과를 인정받아 국무총리상을 수상했다.

코레일은 지난 12일 충북 진천 국가공무원인재개발원에서 열린 ‘제44회 공공인적자원개발(HRD) 경진대회’에서 교육과정 분야 국무총리상과 기관부문 특별상을 받았다고 밝혔다.

지난해 교수학습 분야 대통령상에 이어 2년 연속 수상이다.

코레일은 철도업무 전문성을 갖춘 직원 31명을 사내 인공지능 전문교수로 양성하고 교육 설계부터 실습, 현장 적용까지 연계한 자체 교육체계를 구축했다.

현재까지 직원 약 3500명이 교육을 이수했으며, 교육내용의 실제 업무 활용에 대한 평가에서는 응답자의 94.8%가 긍정적으로 답했다.

특히 교육 수료생들이 인공지능을 활용해 안전교육 영상 250편을 제작하고 회계전표 처리업무를 자동화하는 등 현장업무 개선 성과를 거둔 점이 높은 평가를 받았다.

코레일 인재개발원은 민·관 교육발전협의회 회원기관 114곳 가운데 2개 기관에만 주어지는 특별상도 수상했다. 우수 교육사례 공유와 교육훈련기관 간 교류·협력에 기여한 공로다.

코레일은 인공지능 전환 경영계획에 따라 안전·서비스·업무·역량·기반시설 등 5대 분야의 혁신을 추진하고 전 직원 대상 인공지능 교육도 확대할 방침이다.

노춘호 코레일 인재개발원장은 “인공지능 교육의 성과는 교육을 얼마나 받았느냐보다 현장을 얼마나 변화시켰느냐에 있다”며 “철도현장 전문성과 첨단기술을 결합해 안전과 업무혁신을 이끌 실무형 인재 양성에 힘쓰겠다”고 말했다.