국가철도공단, AI 기반 차세대 철도관제시스템 구축 속도

▲국가철도공단이 인공지능(AI)과 빅데이터를 접목한 차세대 철도관제시스템 구축 현장을 공개하며 철도 안전관리의 디지털 전환에 속도를 내고 있다 ⓒ국가철도공단

국가철도공단이 인공지능(AI)과 대규모 데이터 분석기술을 활용한 차세대 철도관제시스템 구축에 속도를 내고 있다.

국가철도공단은 지난 12일 국토교통부와 공단 누리소통망(SNS) 기자단을 초청해 대전 중구 제2철도교통관제센터 관제시스템 개발 현장을 공개했다고 밝혔다.

이번 행사는 철도관제 분야의 첨단기술을 소개하고 안전하고 효율적인 철도운행을 위한 사업 추진상황을 알리기 위해 마련됐다.

제2철도교통관제센터 관제시스템 구축은 국가철도망 확대로 늘어나는 관제수요에 대응하고 노후화된 기존 시설을 보완하기 위한 사업이다.

특히 비상상황에서도 관제업무가 중단되지 않도록 안정적인 운영체계를 구축하고 지능형 철도관제 환경으로 전환하는 데 중점을 두고 있다.

이날 기자단은 관제시스템 개발 현장에서 인공지능과 대규모 데이터 분석을 활용한 관제 기술 설명을 듣고 주요 기능 시연을 참관했다.

이어 사업 관계자들과 질의응답을 통해 시스템의 주요 특징과 개발 과정을 살펴봤다.

전공준 국가철도공단 시스템엔지니어링(SE)융합본부장은 “이번 현장 공개를 통해 지능형 철도관제 기술에 대한 국민의 관심과 이해가 높아지길 기대한다”며 “제2철도교통관제센터 시스템을 차질 없이 구축해 철도운행의 안전성과 신뢰성을 높이겠다”고 말했다.