충남도, 제5차 국가철도망 계획에 핵심 4개 노선 반영 총력

▲홍종완 행정부지사가 '제5차 국가철도망 구축계획 대국민 의견 수렴회'에서 건의사항을 발표하고 있다 ⓒ충남도

충남도가 5차 국가철도망 구축계획에 도내 핵심 철도사업을 반영하기 위해 정부 설득에 나섰다.

충남도는 13일 서울 동작구 전문건설회관에서 국토교통부 주최로 열린 ‘제5차 철도망계획 대국민 의견수렴회’에 참석해 4개 핵심철도사업의 국가계획 반영을 공식 건의했다.

건의사업은 충청내륙철도 건설, 중부권 동서횡단철도 건설, 수도권광역급행철도(GTX)-C노선 천안·아산 연장, 장항선~수서평택 고속선 연결 등이다.

도는 이들 사업이 수도권 집중을 완화하고 충청권 광역교통망을 확충하는 동시에 국가균형발전을 뒷받침할 핵심 기반시설이라는 점을 강조했다.

특히 충청내륙철도와 충남 대산에서 경북 울진까지 연결하는 중부권 동서횡단철도를 충청 광역연합 활성화와 정부의 ‘5극 3특’ 국가균형발전전략을 뒷받침할 주요 교통축으로 제시했다.

GTX-C노선 천안·아산 연장은 수도권 접근성을 높여 지역 산업 경쟁력과 인재 유입을 강화하고, 장항선~수서평택 고속선 연결은 수도권 동남부와 충청·호남 서해안 지역의 철도 접근성을 개선하기 위한 사업이다.

이날 도는 철도망 확충을 요구하는 도민들의 인터뷰 영상을 상영하며 지역의 교통 여건과 사업 추진 필요성을 전달했다.

홍종완 충남도 행정부지사는 “충남의 핵심 철도사업은 지역 숙원사업을 넘어 수도권과 지방의 상생발전을 위한 필수 기반시설”이라며 국가철도망 구축계획 반영과 정부 차원의 적극적인 지원을 요청했다.