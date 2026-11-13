'순창형 기본사회' 청사진 마련…2027년 기본사회 6대 전략·20개 과제 추진

▲순창군청

순창군이 농어촌 기본소득과 생활서비스를 연계하는 '순창형 기본사회' 추진계획을 수립해 전북특별자치도에 제출했다.

13일 군에 따르면 정부의 국가 기본사회 종합계획 수립에 앞서 마련한 이번 계획은 전북도를 거쳐 행정안전부에 제출될 예정이다.

계획은 기본소득으로 확보한 구매력이 먹거리·의료·돌봄·주거·이동·교육 등 14개 기본서비스 이용으로 이어지고 이를 다시 사회연대경제조직과 지역 소상공인의 서비스 공급 및 일자리 창출로 연결하는 지역순환 구조를 구축하는 것이다.

또 읍·면 초기상담부터 담당부서 배정과 제공기관 연계, 서비스 제공과 이용 확인 및 사후관리까지 이어지는 통합 전달체계를 구축해 주민이 실제 서비스를 이용했는지 확인할 계획이다.

이를 위해 2027년 실행계획으로 6대 전략과 20개 주요과제를 마련했으며 주민참여·사회연대경제·AI 기술 등 4개 추진기반을 적용하고 11개 읍·면 통합안내체계와 서비스 관리기반도 구축할 예정이다.

최영일 순창군수는 "기본사회는 지원사업의 숫자를 늘리는 것이 아니라 군민이 필요한 서비스를 실제로 이용하고 일상의 불편을 해결할 수 있도록 만드는 것"이라며 "농어촌 기본소득을 마중물로 소득은 생활안정으로" 이어지도록 하겠다는 구상을 밝혔다.