양평도서관 물빛전시관서 '현대 목판화와 장서표전' 29일까지 개최

경기 양평군이 지역 작가들의 창작 활동을 소개하고 군민들에게 다양한 판화 예술을 선보이는 전시회를 마련했다.

양평군은 오는 29일까지 양평도서관 5층 물빛전시관에서 양평현대목판화회 작품전 ‘2026 양평 현대 목판화와 장서표전’을 개최한다고 13일 밝혔다.

▲'현대 목판화와 장서표전' 전시 현장 ⓒ양평군

이번 전시에는 양평현대목판화회 회원 11명이 한 해 동안 제작한 현대 목판화와 장서표 작품이 전시된다.

작품들은 자연과 계절, 동식물, 일상의 풍경 등 다양한 소재를 작가 고유의 시선으로 표현했으며, 목판화 특유의 선과 면, 색채를 활용한 개성 있는 조형미가 특징이다.

특히 나무판을 깎고 잉크를 입혀 종이에 이미지를 옮기는 목판화의 제작 과정을 통해 작가들의 생각과 정성이 작품으로 완성되는 과정을 엿볼 수 있다.

책의 소장 의미와 개인의 취향을 담은 장서표 작품도 함께 선보인다. 책의 주인을 표시하는 작은 표식인 장서표를 통해 책과 사람 사이의 특별한 관계와 판화 예술의 다양한 표현 가능성을 만날 수 있다.

양평현대목판화회 관계자는 “작품을 완성하는 과정에서 새로운 가능성을 발견하고 자신만의 표현을 찾아가는 것이 창작의 즐거움”이라며 “작품에 담긴 시간과 정성, 책과 판화가 만나 만들어 내는 예술의 의미를 함께 느껴보길 바란다”고 말했다.

전진선 군수는 “이번 전시가 판화 예술의 깊이와 아름다움을 만나는 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 예술인들의 창작 활동을 적극적으로 소개하고 군민들이 일상 가까이에서 문화예술을 누릴 수 있도록 다양한 전시를 마련하겠다”고 밝혔다.