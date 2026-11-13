과천시, 신림선·위례과천선 연장 추진…국가철도망 반영 건의

경기 과천시가 신림선 과천 연장과 위례과천선 과천지식정보타운 연장 사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하기 위해 적극적인 행보에 나섰다.

13일 과천시에 따르면 신계용 시장은 이날 서울 동작구 전문건설회관에서 열린 ‘제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035) 의견수렴 행사’에 참석해 두 철도사업의 필요성을 설명하고 국가계획 반영을 건의했다.

▲신계용 과천시장이 ‘제5차 국가철도망 구축계획 의견수렴 행사’에 참석했다. ⓒ과천시

국토교통부가 주최하고 한국교통연구원이 주관한 이번 행사는 국가철도망 구축계획 수립에 앞서 지방정부와 전문가, 국민의 다양한 의견을 듣기 위해 마련됐다.

과천시가 추진하는 신림선 과천 연장 사업은 관악산~서울대~정부과천청사를 잇는 약 6.01㎞ 구간이다. 사업이 실현되면 과천과 서울 서남권 주요 거점 간 접근성이 개선되고 지하철 4호선의 혼잡 완화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

위례과천선 과천지식정보타운 연장 사업은 정부과천청사에서 과천지식정보타운 주거지역까지 약 2.98㎞를 연장하고 정거장 2곳을 설치하는 내용이다. 철도 접근성이 상대적으로 부족한 지식정보타운의 교통 여건을 개선하고, 막계지구 의료·바이오 산업과 3기 신도시를 연결하는 수도권 남부 지식산업벨트의 교통 기반을 강화할 것으로 전망된다.

시는 과천지식정보타운과 과천·주암지구 등 대규모 개발사업에 따른 장래 교통수요에 선제적으로 대응하려면 광역철도망 확충이 필요하다는 입장이다.

이를 위해 지난 9일부터 시 누리집과 소셜미디어, 동 주민센터 등을 통해 국토부의 대국민 사전 설문조사 참여를 홍보하는 등 시민 의견을 모으는 데도 힘쓰고 있다.

신 시장은 “신림선 연장과 위례과천선 과천지식정보타운 연장은 시민들의 출퇴근 편의를 높이고 과천의 미래 교통수요에 대비하기 위한 핵심 과제”라며 “두 사업이 제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 때까지 관계기관과 긴밀히 협의하고 시민의 목소리를 적극 전달하겠다”고 말했다.