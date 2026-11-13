강원관광재단, 사이버보안 해킹방어대회 '동상'…강원 출자·출연기관 최초

강원관광재단(대표이사 염동열·이하 강원관광재단)이 지난 10월 31일 춘천베어스호텔 컨벤션홀에서 열린 2026 강원지역 사이버보안 해킹방어대회 일반·공공 부문에 참가해 동상을 받았다.

한국인터넷진흥원과 국가정보원 지부가 공동 주최하고 강원테크노파크와 강원정보보호지원센터가 주관하며 강원특별자치도와 지상작전사령부가 후원한 이번 대회는 지역 내 사이버보안 전문인재를 발굴하고 실전 대응 역량을 강화하기 위해 마련했다.

▲2026 강원지역 사이버보안 해킹방어대회 동상 수상. ⓒ강원관광재단

올해 대회에는 역대 최대 규모인 59개 팀 152명이 예선에 참가했다.

지난 9월 19일 온라인 예선을 거쳐 학생·일반, 공공, 군인 등 3개 부문에서 선발된 총 18개 팀 53명이 본선에 진출해 경쟁을 벌였다.

강원관광재단(팀명 gwto.or.kr·김경은 대리 외 1명)은 제한된 시간 내 실제 사이버 공격 상황을 가정한 다양한 침해사고 대응 과제를 수행하며 사이버보안 분야의 전문성과 실전 대응 역량을 입증해 도내 출자·출연기관 최초로 수상의 영예를 안았다.

이번 수상은 강원관광재단이 꾸준히 추진해 온 정보보호 역량 강화 노력이 대외적으로 인정받았다는 점에서 의미가 있다.

▲2026 강원지역 사이버보안 해킹방어대회 동상 수상. ⓒ강원관광재단

염동열 강원관광재단 대표이사는 "이번 수상은 강원관광재단의 정보보호에 대한 지속적인 관심과 담당 직원의 전문성 강화를 위한 노력이 실질적인 성과로 이어졌다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 날로 고도화되는 사이버 위협에 선제적으로 대응하도록 예방 중심의 보안 관리체계를 강화하고 안전한 정보시스템 운영과 기관의 정보보호 수준 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.

올해로 6회째를 맞은 강원지역 사이버보안 해킹방어대회는 지역 대학생을 비롯해 기업·공공기관 정보보호 담당자와 군 관계자 등이 참여하는 지역 대표 사이버보안 경진대회로 자리매김했다.