안산시, 대한민국 지방자치단체 행정대상 2년 연속 수상

경기 안산시가 일자리 창출과 지역경제 활성화를 위한 정책 성과를 인정받아 대한민국 지방자치단체 행정대상에서 2년 연속 일자리·경제 부문 대상을 수상했다.

안산시는 지난 10일 서울 용산구 백범김구기념관에서 열린 ‘2026 대한민국 지방자치단체 행정대상’ 시상식에서 기초자치단체 일자리·경제 부문 대상인 국회 행정안전위원장상을 받았다고 13일 밝혔다.

▲안산시 대한민국 지방자치단체 행정대상 수상 기념촬영 ⓒ안산시

이번 수상은 지난해에 이어 2년 연속으로, 시가 추진해 온 청년 일자리와 창업 지원, 첨단산업 육성, 지역 상권 활성화 등 다양한 정책이 성과를 거둔 데 따른 것이다.

시는 사람·산업·미래를 잇는 ‘이음 행정’을 바탕으로 일자리 창출부터 산업 육성, 지역경제 활성화까지 연계하는 정책을 추진해 왔다.

주요 성과로는 청년 인턴사업과 행정체험연수를 통해 670명에게 일경험 기회를 제공하고, 청년큐브 운영과 청년창업경진대회를 통해 창업 기반을 지원한 점이 꼽혔다. 청년도전지원사업은 4년 연속 우수기관에 선정됐다.

또한 안산사이언스밸리(ASV)의 경기경제자유구역 지정과 반월·시화 국가산업단지의 인공지능 전환(AX) 실증산단 선정, 로봇직업교육센터 및 직업교육혁신지구 운영 등을 통해 첨단산업 육성과 미래 인재 양성에도 힘써 왔다.

지역 상권 활성화재단 운영과 상권친화형 도시조성 사업 2년 연속 선정, 맞춤형 취업지원 서비스 확대 등도 주요 성과로 평가됐다.

이 같은 정책 추진과 함께 고용지표도 개선됐다. 지난해 하반기 기준 안산시 경제활동참가율은 65.3%, 고용률은 62.6%로 전년 같은 기간보다 각각 2.1%포인트, 1.4%포인트 상승했다.

이민근 시장은 “이번 2년 연속 수상은 시민의 일자리와 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 추진해 온 노력의 결실”이라며 “앞으로도 시민의 목소리에 귀 기울이는 현장 중심 행정을 통해 시민들이 지역에서 일자리를 찾고 미래를 꿈꿀 수 있도록 ‘이음 행정’을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.