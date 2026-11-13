강원예고도 정원 못 채웠는데…김남희 도의원 "춘천 제2캠퍼스 신중해야"

김남희 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·강릉2)이 12일 열린 강원특별자치도교육청 교육국 행정사무감사에서 교육감 공약인 실용예술고 제2캠퍼스 설립 추진에 신중을 기할 것을 요구했다.

김남희 의원은 이날 감사에서 "도내 유일의 예술 특수목적고인 강원예술고등학교가 제 역할을 하도록 지원이 필요한 상황에서 춘천시에 비슷한 기능의 학교를 세우는 것은 신중해야 한다"고 지적했다.

▲김남희 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·강릉2). ⓒ강원특별자치도의회

강원특별자치도 내 특수목적고는 원주시의 강원과학고, 춘천시의 강원체육고, 강릉시의 강원예술고 및 의료·에너지·소방 마이스터고가 운영 중이다.

강원예술고는 2001년 개교 이후 1800여 명의 졸업생을 배출했다.

그러나 2026년 재학생이 174명으로 정원의 72.5%에 그치고 있다.

김남희 의원은 "강원예고는 기숙사를 갖추고 있어 영서지역 학생도 충분히 진학할 수 있는 만큼 춘천시에 제2캠퍼스를 세우면 특수목적고 지역균형 배치의 의미가 흐려지고 강원예술고의 학생 유치는 더욱 어려워질 수 있다"고 우려했다.

이어 "실용예술을 강원특별자치도에서 제대로 배울 수 있게 하자는 취지는 십분 공감하지만 학령인구가 감소하는 현실에서 강원예고에 실용예술 학과를 신설하는 등 기존 학교의 역할을 강화하는 방안이 더 현실적일 수 있다"고 말했다.

김남희 의원은 "지역 간 불균형을 유발하는 정책으로 교육자산이 외부로 유출되는 일이 발생하지 않고 기존 교육 인프라를 잘 활용하는 방향으로 교육정책을 설계해 달라"고 당부했다.