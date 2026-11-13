여주시, 신청사 건립사업 실시설계 완료보고회의 개최

경기 여주시가 신청사 건립사업 실시설계를 마무리하고 본격적인 공사 추진을 앞두고 최종 설계 성과와 향후 사업계획을 시민들과 공유한다.

여주시는 당초 계획한 신청사 건립사업 실시설계 완료보고회의 일시와 장소를 변경해 13일 오후 2시 여주시립도서관 여강홀에서 개최했다고 밝혔다.

▲경기 여주시청 전경 ⓒ 여주시

시는 2022년 민선8기 출범과 함께 오랜 숙원사업인 신청사 건립 부지를 가업동 일원으로 확정하고, 타당성 조사와 투자심사 등 사전 행정절차를 진행해 왔다. 이어 올해 2월 실시설계 적격대상자인 계룡건설 컨소시엄과 계약을 체결했으며, 기본설계부터 약 2년간 이어진 설계 작업을 마무리했다.

이번 보고회에는 시장과 시의회 의원, 유관기관·단체장, 시민자문단, 공직자 등이 참석해 실시설계 최종 성과와 향후 시공 일정 등을 공유할 예정이다.

특히 기본설계 이후 구체화된 층별 공간 배치와 시민 개방형 편의시설 계획을 공개하고, 올해 본공사 착공부터 2029년 준공까지의 공사 진행 과정과 완공 후 신청사 모습도 소개한다.

신청사는 가업동 9-3번지 일원에 지하 1층, 지상 7층 규모로 조성된다. 1979년 준공된 기존 청사의 노후화와 공간 부족 문제를 해소하고 분산된 행정 기능을 통합하는 한편, 북카페와 다목적 강당, 시민 광장 등 시민들이 함께 이용할 수 있는 복합 커뮤니티 공간도 마련할 계획이다.

시는 관련 행정 협의와 인허가 절차를 마무리한 만큼 본격적인 공사 추진에 나설 방침이다. 설계사 및 시공사와 협력해 품질과 공정 관리를 강화하고, 철저한 현장 감독을 통해 안전사고 없는 사업 추진에 힘쓸 계획이다.

이충우 시장은 "신청사는 단순한 청사 신축을 넘어 시민과 함께 여주의 미래 100년을 이끌어 갈 핵심 토대가 될 것"이라며 "시민들이 편리하게 이용할 수 있는 열린 청사를 조성하고 사업이 차질 없이 추진되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.