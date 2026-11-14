밀양시-인도, 세계적 치유관광도시 도약 '맞손'

밀양시가 인도의 요가·명상 전문기관과 손잡고 글로벌 관광도시 도약에 나섰다.

안병구 시장의 인도 방문을 계기로 S-VYASA대학교와 요가·명상 및 치유관광산업 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

협약에는 공동사업 발굴과 전문인력 교류·학술·교육 프로그램 운영 등이 담겼으며 양국 간 지속적인 교육·문화·관광 교류를 확대하기로 했다.

또한 인도 정부 아유쉬부와 전인도 아유르베다 연구소(AIIA)를 방문해 요가·명상과 전통의학 분야의 협력 방안을 논의했다.

특히 세계 요가의 날을 계기로 밀양과 인도가 함께하는 국제행사 공동 개최를 제안하고 나렌드라 모디 인도 총리의 참석을 요청하는 등 국제행사로 발전시키기 위한 협력도 추진했다.

▲안병구 밀양시장이 인도 S-VYASA대학교와 치유관광산업 상호협력 업무협약을 가진 후 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ밀양시

안병구 시장은 "밀양과 인도를 잇는 국제협력의 길을 열어주신 나겐드라 회장님과 비베카요가 비베카 킴 대표님께 진심으로 감사드린다"며 "이번 협력이 양국의 요가·명상 문화교류를 넘어 밀양이 세계적인 치유관광도시로 성장하는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

안 시장은 "이번 협력을 일회성 교류에 그치지 않고 교육·문화·관광이 결합된 지속 가능한 국제협력사업으로 발전시키겠다"면서 "세계 요가의 날 공동 개최와 모디 총리 참석 요청 등을 통해 밀양의 국제적 위상을 높이고 세계인이 찾아오는 글로벌 요가·치유관광도시를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

그러면서 "인도와의 협력사업을 구체화하고 요가컬처타운을 중심으로 국제행사와 체류형 웰니스 관광상품을 확대해 관광객 유치와 지역 관광산업 활성화·지역경제 발전으로 이어가겠다"고 의미를 부여했다.