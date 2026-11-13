경산시 하양읍 대곡2리, 남천면 신방리, 산림청 주관 '소각산불 없는 녹색마을'에 선정

경북 경산시 하양읍 대곡2리, 남천면 신방리 마을이 산림청이 주관하는 '소각산불 없는 녹색마을'로 선정됐다.

이를 축하하기 위해 지난 12일 각 마을 주민들을 비롯해 손말남 경산시의회 부의장 등 지역 시의원이 참석해 현판식을 개최했다.

▲경산시 하양읍 대곡2리 주민들이 소각산불 없는 녹색마을 캠페인 우수마을로 선정되자 기념 현판식을 가진 뒤 사진촬영을 하고 있다ⓒ경산시 제공

‘소각산불 없는 녹색마을 만들기 캠페인’은 논·밭두렁 태우기와 영농부산물 및 생활쓰레기 불법소각 등 산불의 주요 발생 원인을 사전에 차단하기 위해 마을 주민들이 자발적으로 소각 근절을 서약하고 실천하는 주민 참여형 산불예방 사업이다.

올해 경북도내 4천141개 마을이 참여했으며, 54개마을이 우수마을로 선정되었고 경산시에는 2개 마을(하양읍 대곡2리, 남천면 신방리)이 이름을 올렸다.

이번 선정은 대곡2리, 신방리 마을 주민들의 적극적인 참여와 불법소각 근절을 위한 지속적인 노력의 결실로, 특히 마을 단위의 자율적인 예방활동을 통해 산불 발생 위험을 줄이고 지역의 소중한 산림자원을 지키는 데 의미가 있다.

조현일 경산시장은 “이번 우수마을 선정을 계기로 불법소각 근절 문화가 지역사회 전반으로 확산될 수 있도록 주민 여러분의 지속적인 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.