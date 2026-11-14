사천 KAI, 인도네시아 PTDI와 항공산업 협력 확대

경남 사천 소재 한국항공우주산업㈜(KAI)과 인도네시아 국영 항공우주 기업 PTDI이 방산과 민항기 분야를 아우르는 항공산업 협력을 확대한다.

양사는 지난 11일 인도네시아 국방부에서 개최된 '제 12차 한-인니 방산협력위원회(DICC)'를 계기로 ▶KF-21 후속양산 협력 ▶시뮬레이터 사업 협력 ▶민항기 사업 협력 등 총 3건의 양해각서(MOU)를 체결했다고 13일 밝혔다.

협약식에는 KAI 김종출 대표이사·PTDI 기따 암페리와안 사장 등 양국 주요 관계자들이 참석했다.

▲KAI 김종출 사장(왼쪽)과 PTDI 기따 암페리와안 사장이 총 3건의 양해각서를 체결했다. ⓒKAI

김종출 대표이사는 "KF-21 최초 양산에 이어 후속양산에서도 파일런 구조 조립체 3종의 인도네시아 현지 생산을 지속하는 내용을 담고 있다"며 "PTDI가 해당 품목의 공급원 역할을 수행하고 생산 협력을 추진할 계획이다"고 밝혔다.

즉 "양사는 이를 통해 KF-21 후속양산에 필요한 부품 공급 기반을 확보할 것이다는 것.

김 대표이사는 "시뮬레이터 협력사업 MOU는 항공기 시뮬레이터 분야의 공동 사업기회 발굴과 기술 협력체계 구축을 목적으로 하고 있다"면서 "양사는 GBTS 개발과 후속지원 분야에서 협력하고 기술 교류와 전문인력 양성을 통해 핵심 사업 역량을 강화할 방침이다"고 말했다.

김 대표이사는 또 "양사는 기존 방산 중심의 협력을 민수 분야로 넓히기 위해서 민항기 분야 사업협력 MOU도 함께 체결했다"며 "최근 증가하는 글로벌 중형 여객기 수요에 대응해 양사는 시장분석·기술·설계 등 분야의 정보를 교환하며 파트너십 가능성을 모색할 예정이다"고 덧붙였다.

그러면서 "양사간 신뢰를 바탕으로 생산·훈련체계·민항기 사업협력 가능성까지 확장하겠다"고 의미를 부여했다.

김종출 대표이사는 "이번 MOU 체결은 양사가 축적해 온 신뢰를 바탕으로 KF-21 후속양산과 시뮬레이터 등 실질적인 산업협력을 한 단계 도약시키는 계기이다"고 하면서 "나아가 중형 민항기 개발 협력까지 논의를 확장해 인도네시아와 함께 글로벌 항공우주 시장에서 새로운 성장 동력을 창출하겠다"고 강조했다.