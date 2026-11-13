의왕시, 위례~과천선 의왕 연장 제5차 국가철도망 반영 총력

경기 의왕시가 위례~과천선 의왕 연장사업의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위해 시민들과 함께 정부에 사업 필요성을 적극 건의했다.

13일 의왕시에 따르면 김성제 시장은 이날 서울 동작구 전문건설회관 대회의실에서 열린 국가철도망 신규 사업 대국민 의견수렴 행사에 참석해 위례~과천선 의왕 연장의 필요성과 당위성을 강조했다.

▲김성제 의왕시장과 의왕시민들이 제5차 국가철도망 신규 사업 대국민 의견수렴 행사에서 위례~과천선 의왕 연장을 요구하고 있다. ⓒ의왕시

국토교통부와 한국교통연구원이 마련한 이번 행사는 제5차 국가철도망 구축계획 수립에 앞서 지방정부와 국민의 의견을 수렴하기 위해 열렸다.

이날 행사에는 홍지선 국토교 장관과 전국 지방자치단체 관계자 등이 참석해 국가철도망 계획의 비전과 목표를 공유하고 지방정부 의견 발표와 전문가 토론 등을 진행했다.

김 시장은 행사에서 위례~과천선을 의왕역까지 연장하는 사업의 필요성을 설명하고, 국가철도망 구축계획 반영을 위해 행사장을 찾은 시민들과 뜻을 함께했다.

위례~과천선 의왕 연장안은 의왕군포안산 3기 신도시를 연결하고 GTX-C 노선, 동탄~인덕원선 등 주요 광역철도와 연계해 수도권 서남부 철도교통 체계의 효율성을 높이는 사업이다.

시는 의왕군포안산 3기 신도시를 비롯해 청계2·고천·초평·월암·오전왕곡지구 등 대규모 개발사업이 추진되고 있어 광역교통 인프라 확충이 시급하다는 입장이다.

시는 2024년 경기도 철도기본계획에 해당 사업을 반영했으며, 지난해에는 시민 9만3650명의 서명을 받아 국토부에 전달하는 등 사업 추진을 위한 노력을 이어왔다. 최근에도 국토부와 국회 등 관계기관을 찾아 사업의 필요성을 지속적으로 건의하고 있다.

김 시장은 "위례~과천선 의왕 연장은 의왕군포안산 신도시와 주변 개발지역의 광역교통 수요에 대응하고 시민들의 교통 편의를 획기적으로 개선하기 위해 반드시 필요한 사업"이라며 "국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 시민과 함께 최선을 다하겠다"고 말했다.