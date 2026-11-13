"예산 17억 어디로?"…전북체육회, 부실 자료·연임 특혜 의혹 도마

전북특별자치도체육회가 도의회 행정사무감사에서 17억 원대 예산 수치 불일치와 시·군체육회장 연임 예외 심사 특혜 의혹으로 거센 질타를 받았다.

전북특별자치도의회 문화안전소방위원회는 12일 제433회 제2차 정례회 기간 중 문화체육관광국과 전북체육회 등을 대상으로 2026년도 행정사무감사를 실시했다.

이날 감사에서 진형석 의원(전주2)은 문병량 전북체육회 사무처장을 상대로 예산 자료의 신뢰성과 연임 심사 절차의 공정성을 집중 추궁했다.

진 의원에 따르면 체육회 측은 2026년도 연간 총예산을 343억 9300만 원가량이라고 답변했으나, 의회에 제출된 감사자료에는 예산현액 340억 4679만 원, 집행액 230억 6188만 원, 집행잔액 92억 6380만 원으로 기재됐다. 집행액과 잔액을 합산하면 323억 2569만 원으로, 예산현액과 약 17억 2100만 원의 차액이 발생한다.

▲진형석 전북 특별자치도의원이 12일 열린 전북자치도체육회에 대한 행정사무감사에서 질의를 하고 있다.ⓒ

진 의원은 "1700원이나 1만 7000원이 아니라 17억 원의 차이가 발생했는데 어디서 수치가 틀렸는지 확인조차 되지 않고 있다"며 "행정사무감사를 대하는 체육회의 자세와 제출 자료의 신뢰성에 심각한 문제가 있다"고 비판했다.

문 사무처장은 본예산 이후 추가경정예산과 공모사업 기금 등이 반영되면서 시점 차이에 따른 수치 변동이 생겼다는 취지로 해명했으나, 감사 현장에서는 정확한 차액 발생 원인이 규명되지 않았다.

시·군체육회장 연임 예외 심사 절차를 둘러싼 특혜 의혹도 도마 위에 올랐다. 전북체육회는 지난 6월 22일 연임 예외 심사 신청 공문을 발송해 7월 24일까지 접수를 마감했고, 당시 익산·무주·완주 등 3개 시·군이 신청했다.

그러나 진안군체육회장 측이 마감일을 넘긴 7월 30일 신청서를 제출하자, 체육회가 신청 기한을 8월 7일까지 연장하고 평가 기준까지 완화해 재접수를 진행한 사실이 드러났다.

진 의원은 "접수가 모두 끝난 뒤 평가 기준을 낮추고 기한을 다시 연 것은 특정 인물을 통과시키기 위한 맞춤형 절차라는 의심을 살 수밖에 없다"고 지적했다.

이에 대해 문 사무처장은 "기존 평가 지표가 인구와 종목단체 수가 적은 소규모 시·군에 불리하게 설계된 문제를 발견해 지역 간 형평성을 맞추려 기준을 조정하고 재접수한 것"이라고 반박했다.

진 의원은 "평가 지표의 문제점을 왜 공고와 접수 마감 이후에야 발견했는지 납득하기 어렵다"고 재차 압박했다.

내부 감사 기능의 독립성 문제도 제기됐다. 현재 전북체육회의 감사 업무는 조직과 예산 집행을 총괄하는 사무처장 산하 국제협력실에 편제돼 있다.

진 의원은 "집행 책임자인 사무처장 지휘를 받는 부서가 내부 감사를 맡으면 실질적인 견제가 불가능하다"며 감사 부서의 독립 편제를 주문했고, 문 사무처장은 독립성 확보 방안을 검토하겠다고 답했다.