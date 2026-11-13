이원택 지사, 민주당 지도부 만나 “전북 금융중심지 연내 지정” 지원 요청

이원택 전북특별자치도지사가 전북 금융중심지의 연내 지정을 위해 더불어민주당 지도부와 국회의원들에게 잇따라 지원을 요청했다.

이 지사는 13일 국회에서 한정애 민주당 사무총장과 한민수 국회의원을 차례로 만나 전북 금융중심지 지정의 필요성을 설명하고, 올해 안에 지정이 이뤄질 수 있도록 힘을 보태 달라고 건의했다.

전날 유동수 국회 정무위원장에게 금융중심지 지정을 요청한 데 이어 당 차원의 지원을 확보하기 위한 행보다.

이 지사는 한 사무총장과의 면담에서 전북 금융중심지 연내 지정을 위한 당의 관심과 지원을 요청했다. 이어 한민수 의원에게도 연내 지정의 필요성을 거듭 강조했다.

이 지사는 “사흘 동안 국회와 정부, 당을 오가며 전북의 절박한 현안을 한 건 한 건 설명했다”며 “특히 금융중심지 지정은 더 이상 미룰 수 없는 만큼 올해 안에 반드시 지정이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이날 면담에서는 현대차의 전북 투자 실현을 위한 입법과 국가예산 증액도 함께 건의했다.

한 사무총장에게는 현대차 투자가 속도감 있게 이뤄지려면 제도적 기반 마련이 시급하다며 전북특별법·새만금사업법 개정 2건과 초광역특구법 등 제정 5건을 포함한 총 7건의 입법과제에 대한 지원을 요청했다. 정부 예산안에 반영되지 않은 고창 전력산업 클러스터 구축 예산 10억 원의 국회 증액도 건의했다.

한민수 의원에게는 ‘피지컬AI 기반 K-재난로봇 실증연구센터 구축’ 예산 3억 원의 반영을 요청했다. 이 사업은 2027년부터 2031년까지 국비 430억 원을 포함한 총사업비 480억 원을 투입해 피지컬AI 기술을 접목한 재난대응 로봇의 실증 기반을 구축하는 내용이다.

이 지사는 지난 11일부터 사흘 연속 국회를 찾아 예결위·원내지도부, 지역 국회의원, 정무위원장, 당 사무총장과 기획예산처 예산 관계자 등을 만나 도정 현안에 대한 지원을 요청했다.

전북도는 예결위 증액 심사가 마무리될 때까지 지역 국회의원들과 공조해 사업별 쟁점을 점검하고 국가예산 확보 활동을 이어갈 계획이다.