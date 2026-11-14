산청군 "대전~남해선 철도 개설해 달라"

경남 산청군은 서울 전문건설회관 대회의실에서 열린 '제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035) 대국민 의견수렴'행사에 참석했다고 13일 밝혔다.

국토교통부가 주최한 이번 행사는 '새로운 대한민국의 내일을 잇는 철도 대전환'을 주제로 제5차 국가철도망 계획 수립·고시에 앞서 국민·지방정부·전문가 등 다양한 의견을 폭넓게 수렴하기 위해 마련됐다.

손숙남 산업경제과장은 "신종철 경남도의회 부의장·안천원 산청군의회 의장·권은희 군의회 부의장·이종섭 군의회 산업건설위원장·이종상 군의원 등 30여 명이 참석해 대전~남해선의 계획 반영을 공식 건의하며 지역의 철도망 확충 염원을 전달했다"고 말했다.

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손 과장은 또 "대전~남해선은 철도 접근성이 낮은 내륙지역의 교통 여건을 개선하고 국가적 지역균형발전을 이끌 SOC사업이라는 점을 강조했다"며 "국토의 균형발전차원에서 제5차 국가철도망 구축계획에 적극 반영해 줄 것을 요청했다"고 덧붙였다.

즉 중부내륙·지리산·남해안 잇는 광역교통축 필요성 강조했다는 것.

그러면서 "철도교통에서 소외돼 온 중부내륙권과 지리산권 산악관광·남해안 해안관광을 하나의 광역교통축으로 잇는 사업이다"고 의미를 부여했다.

손숙남 과장은 "대전~남해선은 철도 소외지역을 연결하고 지리산권과 남해안의 관광 자원을 하나의 축으로 묶는 국가 균형발전 사업이다"고 하면서 "제5차 국가철도망구축계획에 반영될 수 있도록 인접 지자체와 협력해 지속적으로 건의해 나가겠다"고 강조했다.