이천시, 경기 안전전세 프로젝트 2년 연속 최우수상 수상

경기 이천시가 전세사기 예방을 위한 민관 협력과 현장 중심의 안전거래 기반 구축 성과를 인정받아 2년 연속 최우수상을 수상했다.

이천시는 지난 12일 경기신용보증재단에서 열린 ‘2026년 경기 안전전세 프로젝트 성과발표회’에서 최우수상을 받았다고 13일 밝혔다.

▲‘2026년 경기 안전전세 프로젝트 성과발표회’ 시상식 기념촬영 ⓒ이천시

이번 발표회는 경기도 31개 시군을 대상으로 진행됐으며, 1차 사전심사를 통과한 12개 시군이 전세사기 예방 활동과 안전전세관리단 운영, 홍보 및 특수시책 등 주요 성과를 발표했다.

시는 올해 ‘참여를 실천으로, AI를 현장으로’를 슬로건으로 경기도 핵심 사업인 인공지능(AI) 기반 부동산 거래안전망 ‘경기안심부동산’ 시스템의 정착과 홍보에 주력했다.

특히 공인중개사 대상 대규모 연수교육과 함께 읍면동 지역 대표 공인중개사들을 대상으로 1대1 실습교육을 진행해 회원가입부터 매물 등록, AI 권리분석까지 실무 역량을 강화했다.

또한 버스정류장 모니터와 시청 전광판, 미디어파사드, 상하수도 요금고지서, 행정전화 컬러링 등 다양한 생활밀착형 매체를 활용해 시민과 공인중개사의 참여를 유도했다.

그 결과 관내 공인중개사의 전세사기 예방 자발적 동참률 100%를 달성했으며, 경기안심부동산 시스템 가입률도 70%를 넘어 경기도 전체 시군 가운데 동참률과 가입률 모두 1위를 기록했다.

시 관계자는 “2년 연속 최우수상 수상은 행정의 노력뿐 아니라 시민과 공인중개사들의 적극적인 참여가 만들어 낸 성과”라며 “앞으로도 AI 경기안심부동산 시스템 활용을 확대해 시민들이 안심하고 부동산 거래를 할 수 있는 주거환경을 조성하겠다”고 말했다.