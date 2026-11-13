백석대, 청년 300명 참여 ‘미래내일 일경험’ 성과 공유

▲성과공유회에 참석한 관계자들과 기념촬영 ⓒ백석대학교

백석대학교가 청년들의 기업현장 실무경험을 바탕으로 한 성과공유회를 개최했다.

백석대 산학협력단은 13일 신라스테이 천안에서 ‘2026 미래내 일일경험사업 2차 성과공유회’를 열고 청년들이 기업의 실제 과제를 수행하며 도출한 성과를 발표했다.

미래내 일일경험사업은 고용노동부와 대한상공회의소가 추진하는 청년취업역량 강화사업으로, 백석대는 2년 연속 과제수행형 운영기관으로 선정됐다.

올해는 당초 계획보다 40명 늘어난 청년 300명이 참여해 40개 기업과 연계한 57개 과제를 수행했다.

참여분야도 정보기술(IT)과 광고·마케팅, 경영사무, 금융회계, 정보보안 등으로 확대했다.

참가 청년들은 기업이 제시한 실제 업무 과제를 8주간 팀별로 수행하고 기업 실무자와 전문가의 지도를 받아 해결방안을 마련했다.

이날 성과공유회에서는 사전심사를 통과한 우수 14개 팀이 결과물을 발표했다.

주요 성과로는 컴퓨터 파일 보안 프로그램 개발, 인공지능 무인안내기 관리체계 구축, 생성형 인공지능을 활용한 업무 자동화, 홍보 콘텐츠 제작, 경영업무 개선 등이 소개됐다.

특히 인공지능을 활용한 업무혁신과 공공·비영리기관 연계 사회문제 해결 과제까지 확대해 청년들의 실무 경험 기회를 넓혔다.

최선기 백석대 산학협력본부장은 “청년들은 기업의 실제 과제를 해결하며 직무역량을 키우고 기업은 새로운 아이디어와 우수 인재를 만날 수 있다는 점에서 의미가 크다”며 “사업성과가 취업과 지속적인 산학협력으로 이어지도록 지원하겠다”고 말했다.

이승화 일경험사업단장은 “기업의 실제 수요와 청년들의 관심 직무를 연결하는 데 중점을 뒀다”며 “현장에서 문제를 해결한 경험이 실질적인 취업 경쟁력으로 이어지길 기대한다”고 밝혔다.

백석대는 앞으로 현장실습과 취업 연계체계를 강화하고 참여기업과의 산학협력을 확대할 계획이다.