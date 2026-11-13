연천군, 두일~석장 지방도 371호선 확포장 완료

▲연천군 백학면 두일~석장 구간 지방도 371호선 도로확포장공사 준공식 현장.ⓒ연천군

경기 연천군은 11월 12일 백학면 석장리 마을표지석 앞에서 지방도 371호선 두일~석장 구간 도로확포장공사 준공식을 개최했다.

이번 사업에는 총사업비 137억 원이 투입됐으며, 백학면 두일리에서 석장리를 연결하는 총연장 3km 구간의 도로 정비가 완료됐다.

공사는 2023년 6월 착공했으며, 기존 도로의 2차로 확장 1.9km와 보도 설치 1.1km를 중심으로 진행됐다.

해당 구간은 도로 미확장과 보도 미설치로 주민들이 차량 통행과 보행에 불편을 겪었던 곳이다. 군은 이번 공사로 차량 통행 여건을 개선하고 보행자의 안전한 이동 공간을 확보했다고 설명했다.

준공식에는 김덕현 연천군수와 박영철 연천군의회 의장, 군의원, 지역 주민, 공사 관계자 등 70여 명이 참석했다.

김덕현 군수는 약 3년간의 공사를 마무리한 데 대해 관계자들에게 감사의 뜻을 전하고, 이번에 정비된 도로가 두일리와 석장리를 비롯한 인근 지역을 연결하는 통행로로 활용되기를 기대한다고 밝혔다.

이번 도로 확포장으로 백학면 일대 주민들의 교통 편의와 보행 안전이 개선될 것으로 전망된다.