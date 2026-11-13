동두천시, 국제스케이트장 유치 재도전

▲동두천시가 국제스케이트장 유치를 위해 제안했던 후보 부지 관련 조감도 ⓒ동두천시

경기 동두천시가 태릉국제스케이트장 대체시설 건립을 위한 대한체육회의 재공모 추진에 맞춰 국제스케이트장 유치에 다시 도전한다.

동두천시는 13일 기존 공모에서 제안했던 8만9007㎡ 규모의 후보 부지를 중심으로 입지 여건과 사업 추진 가능성을 재검토하고, 변경되는 공모 기준에 대응할 계획이라고 밝혔다.

시에 따르면 대한체육회는 국제스케이트장 건립과 관련해 국가대표 훈련 부대시설을 추가하고 부지 확보의 안정성과 경제성 요건을 강화하는 방향으로 공모 조건을 변경해 재공모를 추진할 계획인 것으로 알려졌다.

동두천시는 앞선 공모에서 이미 대규모 후보 부지를 발굴해 제안한 만큼 기존 부지를 활용하는 방안을 우선 검토한다는 입장이다.

기존 후보지를 활용하면 신규 부지 발굴에 필요한 시간을 줄일 수 있고, 부지 확보 방안과 개발 여건 등을 보다 구체적으로 검토할 수 있다는 판단이다.

시는 대한체육회의 재공모 일정과 변경된 평가기준을 분석한 뒤 후보지의 접근성, 경제성, 부지 확보 가능성, 개발 적합성 등을 종합적으로 검토할 예정이다.

다만 기존 후보지의 확보 가능성과 변경된 공모 기준 충족 여부는 앞으로 검토해야 할 과제로 남아 있다.

동두천시는 국제스케이트장 유치를 지역 체육 기반시설 확충과 스포츠산업 활성화의 계기로 삼겠다는 구상이다.

시 관계자는 기존 공모에서 확보한 후보지 검토 경험을 바탕으로 변경된 공모 조건에 맞춰 유치 전략을 마련하겠다고 밝혔다.

국제스케이트장 유치 재도전의 성패는 향후 확정될 대한체육회의 공모 기준과 후보지의 실제 사업 추진 가능성에 따라 좌우될 전망이다.