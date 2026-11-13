이언주 의원 "용인 반도체산단 기반시설 적기 공급…정부 추가 지원을"

더불어민주당 이언주 국회의원(경기 용인정)이 용인 반도체산업단지의 전력·용수·도로 등 핵심 기반시설이 적기에 공급될 수 있도록 정부의 추가 지원을 촉구했다.

13일 이언주 의원실에 따르면 이 의원은 이날 더불어민주당 메가성장특별위원회 예산안 설명 간담회에 참석, 용인·평택 반도체클러스터의 원활한 조성을 위해 기반시설 관련 예산을 확대해야 한다고 강조했다.

▲더불어민주당 메가성장특별위원회 예산안 설명 간담회 현장 ⓒ이언주 의원실

이 의원은 반도체클러스터 전력 공급을 위한 송전선로 지중화 사업과 관련해 “지중화 사업 지원에 차질이 없어야 한다”며 “정부가 한국전력에 현금 출자를 하는 만큼 한전이 책임지고 사업을 추진해야 한다”고 밝혔다.

산업단지 연계 도로망 구축에 대해서도 경기도의 재정 부담을 고려해 정부가 적극적으로 지원해야 한다고 지적했다. 특히 국가 전략산업 기반시설은 지방정부의 재정 여건에 좌우돼서는 안 된다며 필요할 경우 미래대응기금을 활용한 재원 확보도 검토해야 한다고 주장했다.

반도체 특화단지 기반시설 구축 지원사업의 예산 삭감 문제도 제기했다. 당초 정부 부처 요구액 555억 원 가운데 250억 원만 내년도 정부 예산안에 반영돼 305억 원이 삭감됐다는 것이다. 이 의원은 용인 국가산단에 하루 31만 톤의 추가 용수 공급이 필요한 만큼 삭감된 예산을 추가 반영해야 한다고 강조했다.

아울러 반도체 소재·부품·장비 실증시설인 트리니티팹 관련 예산이 약 177억 원 삭감된 점과 반도체공정 모사환경 로봇실증센터에 연간 50억 원의 추가 예산이 필요한 점도 언급하며 관련 사업들이 예산 심의 과정에서 차질 없이 반영돼야 한다고 촉구했다.

이광재 메가성장특위 수석부위원장(예결위원장)은 이 의원에게 용인 반도체클러스터의 신속한 조성을 위해 전력·용수·피지컬 AI 등 기반시설 소요 예산을 집계하고 특위 차원에서 예산에 반영할 수 있도록 챙겨달라고 당부했다.

이 의원은 “용인 반도체클러스터는 속도전이 관건이며, 필요한 시점에 용수와 전력, 도로 등 모든 기반시설이 차질 없이 공급되는 것이 핵심”이라며 “정부는 내년도 예산으로 예정된 공정을 이행할 수 있는지 명확히 확인하고, 추가 재원이 필요하다면 예산 심의 과정에서 적극 반영해야 한다”고 말했다.

한편 메가성장특위는 이날 간담회에서 용인 반도체클러스터를 비롯해 충청권 메가프로젝트, 서남권 반도체클러스터, 대경권 AI 피지컬 클러스터 등 주요 성장 거점의 적기 가동을 위해 필요한 예산 확보에 힘을 모으기로 했다.