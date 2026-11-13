[경기도의회 소식] “3기 신도시를 미래기술 실증 무대로 활용해야”

임창휘 의원, 자율주행·피지컬 AI·딥테크 실증 공간 확대 촉구

경기도의회 임창휘 의원(더불어민주당·광주2)이 경기도 내 3기 신도시 전체를 자율주행과 피지컬 AI 등 미래 신기술을 실증하는 대규모 테스트베드로 활용해야 한다고 제안했다.

▲임창휘 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

13일 도의회에 따르면 임 의원은 이날 경기도경제과학진흥원을 대상으로 한 행정사무감사에서 미래 신기술의 실증 공간 확대와 기업 성장 기반 마련의 필요성을 강조하며 이같이 촉구했다.

임 의원은 현재 경과원이 판교·광교 테크노밸리의 공공 인프라를 활용해 약 25개 과제의 신기술과 비즈니스 모델 실증을 지원하고 있지만, 첨단기업의 규모 확대와 기술 상용화를 위해서는 기존 도심 거점의 공간적 한계를 넘어설 필요가 있다고 지적했다.

특히 일본 토요타의 미래형 도시 실험장인 '우븐시티' 사례를 언급하며, 대규모 신도시 조성이 추진되는 경기도가 미래기술을 실제 도시와 생활환경에 적용할 수 있는 좋은 기회를 갖고 있다고 설명했다.

이를 위해 도시개발 초기 단계부터 미래기술 실증 인프라를 반영하는 융합 행정이 필요하다며 경기도 도시주택실과 도시개발국, 경기주택도시공사(GH), 경과원이 참여하는 '3기 신도시 실증 전담 태스크포스(TF)' 구성을 제안했다.

또한 기술 실증 과정에서 규제에 막히지 않도록 경기도와 경과원이 적극적으로 대응하고, 실증 성과가 도내 기업의 해외시장 진출로 이어질 수 있도록 지원체계를 강화해야 한다고 강조했다.

이에 경과원장은 공간 제공부터 투자, 연구개발(R&D), 네트워킹까지 연계하는 기업 지원체계의 필요성에 공감하며, 3기 신도시 미래기술 실증 연계와 전담 TF 구성 제안에 긍정적인 입장을 밝혔다.

김영훈 의원, 교육청 금융·직업교육 조례 이행 부실 지적

경기도의회 김영훈 의원(더불어민주당·화성3)은 13일 경기도교육청 대상 행정사무감사에서 금융교육 및 직업교육 활성화 조례의 이행 실태를 점검하고, 운영 결과 분석과 의회 보고 의무가 제대로 지켜지지 않고 있다고 지적했다.

▲김영훈 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

김 의원은 2025년 금융교육 만족도와 이해도가 각각 91%, 86%로 집계됐지만 구체적인 조사 결과 분석과 개선 내용이 제시되지 않았다고 비판했다.

또한 2024년 약 574억 원, 2025년 약 390억 원의 예산이 투입된 직업교육 사업과 관련해서도 조례에 명시된 진학률·취업률 및 홍보 실적 등의 보고 자료가 제출되지 않은 점을 지적했다.

아울러 지역교육협력과 직업교육 활성화 등 6개 조례에 규정된 교육행정위원회 보고 의무가 제대로 이행되지 않고 있다며 조례에 따른 계획과 실적을 정리해 제출할 것을 요구했다.

김 의원은 “조례는 교육사업 예산 집행의 근거인 만큼 정해진 계획과 실적, 보고 의무를 충실히 이행해야 한다”며 “조례상 의회 보고 사항이 누락되지 않도록 위원회 차원에서도 적극적으로 점검하겠다”고 밝혔다.

최성운 도의원, ‘런경기’ 안전관리 강화·지역경제 연계 촉구

경기도의회 최성운 의원(더불어민주당·부천5)은 13일 열린 경기관광공사 행정사무감사에서 러닝관광 사업인 ‘런경기’의 안전관리 실태와 운영 적정성을 점검하고, 지역경제 활성화를 위한 실효성 있는 대책 마련을 촉구했다.

▲최성운 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

최 의원은 러닝 코스의 자전거·보행자 충돌 위험과 참가자 간 체력 차이에 따른 안전사고 가능성을 지적하며, 사전 안전점검과 수준별 코스 운영, 러닝·의료 페이서 배치 등을 주문했다.

또한 스포츠테이핑과 수신호, 돌발상황 대응 등 안전교육을 강화하고 기상악화에 따른 일정 변경과 취소·환불 기준도 명확히 마련해야 한다고 강조했다.

아울러 러닝 코스를 지역 맛집과 전통시장, 관광명소 등과 연계해 지역 소비와 체류시간을 늘리는 관광상품으로 발전시켜야 한다고 제안했다.

이에 경기관광공사는 안전관리체계와 사업 운영을 지속적으로 보완하겠다고 밝혔다.