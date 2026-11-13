용인특례시의회, 제308회 제2차 정례회 제2차 본회의 개최

용인특례시의회는 13일 제308회 제2차 정례회 제2차 본회의를 개최했다.

이날 본회의에서 시의회는 △용인시 결산서 제출 및 예비비 지출 승인 등에 관한 조례안 △용인시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 △용인시 청년친화도시 조성에 관한 조례안 △용인시 주택용 소방시설 설치 지원에 관한 조례 일부개정조례안 등 조례안 13건을 의결하고, 의견제시 4건을 채택했다.

▲13일 용인특례시의회 제308회 제2차 정례회 제2차 본회의가 진행 중인 모습. ⓒ용인특례시의회

앞서 각 상임위원회는 12일 소관 조례안 등에 대한 심사를 진행했다.

자치행정위원회는 ‘용인시 결산서 제출 및 예비비 지출 승인 등에 관한 조례안’ 등 조례안 4건을 원안 가결했다.

또 문화복지위원회는 ‘용인시 청년친화도시 조성에 관한 조례안’ 등 4건의 조례안을 원안 가결하고, ‘용인시 학교복합시설 설치 및 운영 조례 일부개정조례안’을 수정 가결했다.

도시건설위원회도 ‘용인시 주택용 소방시설 설치 지원에 관한 조례 일부개정조례안’ 등 조례안 4건을 원안 가결하고, ‘김량장1구역 주거환경개선사업 정비계획결정 및 정비구역지정(안)’에 대한 시의회 의견제시의 건 등 의견제시 4건을 처리했다.