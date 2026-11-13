백령공항 건설사업 타당성재조사 통과…2033년 개항 전망

서해 최북단 백령도 주민들의 오랜 숙원인 백령공항 건설사업이 타당성재조사를 통과하면서 사업 추진에 속도가 붙을 전망이다.

인천광역시는 13일 백령공항 건설사업이 기획예산처 2026년 제9차 재정투자평가위원회에서 타당성재조사를 최종 통과했다고 밝혔다.

▲백령공항 조감도 ⓒ인천광역시

백령공항은 옹진군 백령면 솔개지구 일원 82만㎡ 부지에 총사업비 3913억 원을 투입해 조성하는 소형공항이다. 전액 국비로 추진되며, 80인승 항공기가 취항할 수 있는 길이 1200m, 폭 30m 규모의 활주로와 계류장 4곳, 여객터미널 등이 들어선다.

이번 사업은 2022년 예비타당성조사를 통과했지만, 항공기 규모 확대와 안전시설 보강으로 사업비가 당초 2018억 원에서 3913억 원으로 늘어나면서 타당성재조사를 받아왔다.

특히 경제성 분석(B/C)은 기준인 1.0에 미치지 못했지만, 정책적 타당성과 지역균형발전 등을 종합적으로 평가하는 AHP에서 기준인 0.5 이상을 확보해 최종 통과했다.

이에 따라 국토부는 중단됐던 기본계획 수립 용역과 전략환경영향평가를 재개할 예정이다. 당초 2030년으로 계획됐던 개항 시기는 후속 행정절차 지연으로 2033년으로 늦춰질 전망이다.

시는 국토부와 협력해 후속 절차를 신속히 추진하는 한편, 2030년까지 숙박·관광·레저시설 등을 포함한 공항 배후부지 개발계획도 구체화할 방침이다.

박찬대 시장은 “이번 타당성재조사 통과는 백령·대청·소청도 주민들의 오랜 염원과 노력의 결실”이라며 “섬 주민들의 교통 불편을 해소하고 백령공항이 조속히 개항할 수 있도록 관계 기관과 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.