양해영 진주도의원 "인권침해 신고센터 홍보 실효성 점검해야"

"경남체육회의 스포츠인권침해 신고센터 운영과 홍보가 실제 신고로 이어지지 못하고 있습니다."

양해영 경남도의원(국민의힘, 진주2)은 12일 제438회 정례회 문화복지위원회 행정사무감사에서 이같이 지적했다.

양 의원 "경남체육회 PC 홈페이지에는 '경남스포츠인권침해 신고센터'와 상담 안내 메뉴가 있지만 ,모바일 홈페이지에는 신고센터에 접속할 수 있는 메뉴가 없어 휴대전화로 이용하려면 PC 버전으로 전환해야 한다"고 밝혔다.

▲양해영 경나모의원(국민의힘, 진주2). ⓒ경상남도의회

양 의원은 또 "신고센터 이용을 홍보하면서 정작 모바일에서 신고 경로를 찾기 어렵다면 홍보의 실효성을 기대하기 어렵다"면서 "피해자 입장에서 한 번이라도 직접 접속해 확인했는지 의문이다"고 말했다.

그러면서 "신고센터 연결이 되지 않는 상황에서 홍보물을 배포하는 것은 예산의 취지에 맞지 않는다"고 의미를 부여했다.

양 의원은 "시·군체육회 홈페이지의 신고 안내도 지역마다 달랐다"며 "진주시체육회 홈페이지에는 스포츠폭력 신고센터가 안내돼 있지만 양산시체육회 홈페이지에는 별도의 신고센터가 마련돼 있지 않은 등 신고창구와 안내 방식에 차이가 있다"고 밝혔다.

양해영 의원은 "스포츠인권 보호는 스포츠인권 보호는 홍보물의 수가 아니라 피해자가 실제로 신고하고 도움을 받을 수 있는지로 평가해야 한다"고 하면서 "연결되지 않는 신고 경로부터 바로잡고 누구나 쉽게 이용할 수 있는 안내체계를 갖춰야 한다"고 강조했다.