주상현 김제시의원 5분 자유발언 "지역완결형 필수의료체계 구축 적극 대응해야"

▲김제시의회 주상현 의원(요촌·백산·공덕·청하·만경) 5분 자유발언ⓒ김제시의회

전북자치도 김제시의회 주상현 의원(요촌·백산·공덕·청하·만경)이 정부 정책 변화에 발맞춰 김제시만의 지역완결형 필수의료체계를 구축해야 한다고 집행부에 촉구했다.

주 의원은 13일 열린 제301회 김제시의회 제2차 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 “내년 1월 신설되는 지역필수의료 특별회계와 3월 특별법 시행을 김제시 의료공백 해소의 실질적 계기로 삼아야 한다”고 밝혔다.

이날 주 의원은 열악한 지역 의료 현실을 지적하며 대책 마련의 시급성을 강조했다. 주 의원은 “지역내 지역응급의료기관이 응급환자 발생 시 역할을 하고 있지만 중증환자나 전문 치료가 필요한 경우 결국 전주와 익산 등 인근 도시로 원정 진료를 떠나야 하는 실정”이라며 “특히 고령인구 비율이 37%에 달하고 분만취약지라는 이중고를 겪고 있어 지역에 산다는 이유만으로 시민들이 더 많은 시간과 비용을 감수하고 있다”고 꼬집었다.

정부의 대규모 예산 편성에 맞춘 선제적 대응도 주문했다. 정부가 2027년도 특별회계 예산안 1조2614억 원 중 3605억 원을 지역주도 의료공백 해소 지원사업에 배정한 만큼 김제시 역시 치밀한 전략으로 재원을 확보해야 한다는 취지다.

주 의원은 “그동안 중앙부처와 소통해 온 집행부의 노력이 실질적인 사업과 재정 확보로 이어지려면 더욱 구체적인 준비가 필요하다”고 말했다.

이를 위해 주 의원은 구체적인 실행 방안으로 ▲의료 수요 분석을 통한 김제시만의 필수의료 종합계획 마련 ▲지역 의료기관 지원 및 상급 의료기관과의 협력체계 강화 ▲전북특별자치도 및 중앙정부와의 긴밀한 정책 공조를 통한 핵심 사업 반영 등 3가지를 제언했다.

주 의원은 “지역필수의료 확충은 단순한 의료정책을 넘어 시민의 생명과 안전을 지키는 중대한 과제이자 김제시 지속 발전의 기본 조건”이라며 “시민의 생명을 지키는 일에는 지역과 시간의 차이가 있어서는 안 된다”고 강조했다.