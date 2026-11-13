[인천시의회 소식] 산업경제위, 인천경제청 행감 중지…부실 자료 질타

청라하늘대교 사업비 등 수십 건 오류 지적…18일 감사 속개

인천광역시의회 산업경제위원회가 인천경제자유구역청의 부실한 감사자료 제출과 불성실한 답변을 문제 삼아 행정사무감사를 중지했다.

▲인천경제자유구역청 행정사무감사 현장 ⓒ인천광역시의회

13일 인천시의회에 따르면 이날 감사에서 최병은 의원(더불어민주당·서해구3)은 인천경제청이 제출한 자료에서 청라하늘대교(제3연륙교) 사업비가 7677억 원과 7645억 원으로 다르게 기재되는 등 주요 사업비와 부지 면적, 예산 집행액, 용역사 명칭 등 수십 건의 오류와 불일치가 확인됐다고 지적했다.

방지현 의원(더불어민주당·비례)도 자료 오류와 관계 공무원들의 불성실한 답변을 비판하며 정확한 자료의 수정·보완이 이뤄질 때까지 감사를 중지할 것을 요구했다.

이에 문세종 위원장은 제출 자료에 대한 검증이 제대로 이뤄지지 않은 것은 의회의 감사권을 경시하는 무책임한 태도라며 감사 중지를 선포했다.

산업경제위원회는 인천경제청에 자료 오류에 대한 책임 있는 소명과 정확한 정정 자료 제출, 재발 방지 대책 마련을 요구하고 오는 18일 감사를 속개할 예정이다.

이범석 의원, 제2의료원 재정 부담·요양시설 모집 절차 개선 촉구

인천광역시의회 이범석 의원(국민의힘·비례)은 13일 열린 인천시 보건복지국 행정사무감사에서 제2의료원 건립에 따른 재정 부담과 기존 인천의료원의 경영 적자 문제를 지적하고, 치매전담형 노인요양시설의 입소자 모집 절차 개선을 촉구했다.

▲이범석 인천시의회 의원(왼쪽) 질의 모습 ⓒ인천광역시의회

이 의원은 제2의료원 건립에 국비와 시비 등 총 3074억 원이 투입될 예정인 만큼 기존 의료원의 경영난을 개선하고 안정적인 운영 방안을 먼저 검토해야 한다고 강조했다.

또한 정원 96명에 192명이 신청한 치매전담형 노인요양시설의 입소자 모집 홍보 기간이 약 2주에 그친 점을 지적하며, 사전 홍보 확대와 공정한 입소자 선정 및 대기자 관리체계 개선을 요구했다.

이 의원은 “공공의료와 노인복지 정책은 시설 확충뿐 아니라 안정적인 운영과 시민의 실질적인 이용 기회 보장이 중요하다”고 말했다.

조민경 의원 “송도 종합병원 확충 시급”…의료 인프라 대책 주문

인천광역시의회 조민경 의원(더불어민주당·연수구4)은 13일 열린 인천경제자유구역청 행정사무감사에서 인구 23만 명에 달하는 송도국제도시에 종합병원이 없는 현실을 지적하고 의료 인프라 확충을 위한 종합대책 마련을 촉구했다.

▲조민경 인천시의회 의원 ⓒ인천광역시의회

조 의원은 송도의 인구 약 22만6천 명 대비 병상 수가 411개로, 인구 1000명당 1.8개에 불과해 전국 평균 13.8개와 인천 평균 11.5개를 크게 밑돈다고 주장했다.

특히 송도는 연수구 전체 인구의 약 55%를 차지하지만 병상 비중은 약 19%에 그친다고 지적했다.

또한 송도와 남동구가 동일한 진료권으로 묶여 있어 지역별 의료 접근성 격차가 병상수급계획에 제대로 반영되지 않고 있다며, 송도세브란스병원 건립과 별개로 신규 종합병원 유치 등 실효성 있는 의료 확충 대책을 마련해야 한다고 강조했다.

김광호 의원, 달빛어린이병원 지역 격차 지적…야간진료 대책 촉구

인천광역시의회 김광호 의원(더불어민주당·영종구1)은 13일 열린 인천시 보건복지국 행정사무감사에서 달빛어린이병원의 지역별 운영 불균형을 지적하고 야간·휴일 소아진료 공백 해소를 위한 대책 마련을 촉구했다.

▲김광호 인천시의회 의원(오른쪽) 질의 모습 ⓒ인천광역시의회

김 의원은 인천시 달빛어린이병원이 올해 11월 기준 10곳으로 늘었지만, 남동구·제물포구·강화군·옹진군 등 4개 군·구에는 지정 의료기관이 없다며 지역별 의료 접근성 격차를 지적했다.

특히 의료취약지역은 공공의료기관과 연계한 별도의 행·재정적 지원이 필요하다고 강조했다. 또한 일부 병원에 협력약국이 확보되지 않은 문제를 지적하며 야간·휴일 진료부터 의약품 조제까지 연계되는 운영체계 개선을 요구했다.

이에 시는 미지정 지역의 추가 지정을 추진하고 강화·옹진 등 의료취약지역은 지역 필수의료 지원계획과 연계해 진료체계를 보완하겠다고 밝혔다.