강원랜드, 양양국제공항 활성화 4개 기관과 협약

‘지방공항 연계 지역 방한 관광’ 정부 정책 이행 적극 나서

강원랜드(대표이사 김도균)가 공공기관으로서 정부의 지방공항 활성화 및 지역 방한 관광 확대 정책에 적극 부응하기 위해 양양국제공항을 거점으로 한 외국인 관광객 유치에 나선다.

강원랜드는 13일 강원특별자치도 양양국제공항 회의실에서 강원관광재단, 양양군, 한국공항공사 양양국제공항과 외국인 관광객 유치 및 양양국제공항 활성화를 위한 4자 업무협약을 했다고 밝혔다.

ⓒ강원랜드

이번 협약은 지방공항과 지역 관광자원을 연계해 방한 관광 활성화를 추진하는 정부 정책에 발맞춰 외래관광객 유치를 위한 유관기관 간 협력체계를 구축하고, 향후 실질적인 사업 추진과 구체적인 방안을 논의하기 위한 기반을 마련하고자 추진됐다.

협약에 따라 각 기관은 ▲기관 간 실무협력 네트워크 구축 ▲양양국제공항 직항 노선과 연계한 관광상품 개발 ▲주요 해외 타깃 국가 대상 공동 마케팅 등에 협력할 예정이다.

특히 강원랜드는 양양국제공항 무사증 입국 제도와 강원랜드 하이원리조트의 스키·웰니스·워터월드 등 관광 인프라를 연계해 중국과 동남아시아 등 해외 관광객 유입을 확대한다는 계획이다.

또한 협약을 시작으로 인천·청주국제공항 등 주요 국제공항과의 협력도 확대해 나갈 방침이다.

이를 통해 국내 주요 공항과 강원권 관광지를 연결하는 외국인 관광객 유치 기반을 강화하고, 글로벌 복합리조트로서 경쟁력을 높인다는 구상이다.

양양국제공항은 2002년 개항한 강원권 거점 공항으로, 현재 파라타항공의 양양~제주 노선이 운항 중이다.

김도균 강원랜드 대표이사는 “이번 협약은 지방공항 활성화와 지역 관광산업 발전이라는 정부 정책에 공공기관으로서 적극 동참하는 의미가 있다”며 “관계 기관과 긴밀한 협력을 통해 외국인 관광객 유치를 확대하고, 석탄산업전환지역을 비롯한 강원 관광산업 전반에 새로운 활력을 불어넣겠다”고 말했다.