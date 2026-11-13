강원랜드·하이원리조트, 대한민국 소통어워즈 4개 부문 대상 석권…디지털 홍보 경쟁력 입증

강원랜드(대표이사 김도균)가 국내 대표 디지털 소통 분야 시상식인 ‘제19회 대한민국 소통어워즈’에서 4개 부문 대상을 수상하며 디지털 홍보 경쟁력을 입증했다.

강원랜드는 13일 한국언론진흥재단 프레스센터에서 열린 ‘제19회 대한민국 소통어워즈’에서 ▲종합대상(강원랜드·하이원리조트)을 비롯해 ▲대한민국 디지털콘텐츠 대상(강원랜드) ▲대한민국 소셜미디어 대상(하이원리조트) ▲대한민국 디지털콘텐츠 대상(하이원리조트) 등 모두 4개 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.

ⓒ강원랜드

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대한민국 소통어워즈는 한국인터넷소통협회와 더콘텐츠가 주관하는 시상식으로, 기업과 공공기관의 디지털 콘텐츠 경쟁력과 고객 소통 역량, 채널 운영 성과 등을 종합적으로 평가해 우수 기관을 선정한다.

이번 수상에서 강원랜드는 소셜채널의 콘텐츠 및 전반적 운영에 대한 우수성을 인정받아 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원장으로부터 종합대상을 수상했다.

이와 함께 강원랜드 대표 출품작인 ‘강원랜드 석탄산업전환지역의 상생콘텐츠, 빛으로 비추다’는 지역이 지닌 역사적 의미와 지역사회의 상생 가치를 스토리텔링 방식으로 풀어내며 지역과 함께 성장하는 공기업의 사회적 가치와 정체성을 효과적으로 전달했다는 평가를 받았다.

또한 강원랜드의 리조트 브랜드인 하이원리조트는 유튜브와 인스타그램 등 채널별 특성을 반영한 차별화된 콘텐츠 운영과 고객 참여형 소통 전략으로 대한민국 소셜미디어 대상을 수상했다.

더불어 하이원리조트는 AI 기술을 활용한 디지털 콘텐츠 제작에서도 성과를 거뒀다.

하이원리조트의 AI 활용 홍보 콘텐츠인 ‘원추리 신부에게 길들여졌습니다’는 조회수 372만 회를 기록해 대한민국 디지털콘텐츠 대상을 수상했다.

해당 영상은 ‘북부대공’으로 지칭되는 남자 주인공과 ‘원추리 신부’로 불리는 여자 주인공의 로맨스를 담은 작품으로 하이원리조트의 다양한 시설과 명소 등을 배경으로 100% AI로 제작됐다.

석탄산업전환지역은 탄광이 있거나 있었던 지역과 그 인접 지역 중 폐광 또는 석탄 생산 감축으로 지역경제가 현저히 위축된 곳으로 지난 3월 31일부터 기존 폐광지역법이 특별법으로 시행됐으며, 진흥지구 지정과 대체산업 육성 등을 통해 지역경제 회복을 지원하고 있다.

김도균 강원랜드 대표이사는 “이번 수상은 단순한 홍보 실적을 넘어 고객과 지역사회에 전달하고자 하는 강원랜드의 가치와 메시지가 디지털 콘텐츠를 통해 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 AI 등 새로운 기술을 적극 활용하고 고객 참여와 공감을 이끌어내는 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 강원랜드와 하이원리조트의 브랜드 경쟁력을 높여 나가겠다”고 밝혔다.