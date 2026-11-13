강원랜드, 한국ESG기준원 ESG 평가 7년 연속 통합 ‘A’ 등급

강원랜드(대표이사 김도균)는 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 2026년 ESG평가 결과에서 7년 연속 통합 A등급을 획득하며, 그동안 추진해 온 ESG 경영체계와 지속가능 경영 노력을 대외적으로 인정받았다고 12일 밝혔다.

한국ESG기준원은 국내 상장사를 대상으로 매년 직전 사업연도의 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 경영 전반의 성과를 평가해 등급을 부여하는 국내 대표 ESG 평가기관이다.

ⓒ강원랜드

강원랜드는 이번 평가에서 사회 부문이 지난해 A에서 A+로 한 단계 올랐고, 환경과 지배구조 부문은 각각 A등급을 획득했다.

상장 공기업으로서 자본시장의 ESG 평가에 대응하는 동시에 공공기관으로서 정부 정책 방향에 부합하는 ESG 경영을 추진하고 있다.

특히, 사회(S)부문에서는 안전 분야의 지속적인 개선 노력이 긍정적으로 평가돼 전년보다 한 단계 높은 등급을 획득했다.

2025년 안전보건경영시스템을 국제 표준인 ISO 45001로 전환 인증 받았으며, 같은 해 협력사에 안전보건 분야 22억여 원을 지원하는 등 사업장 전반의 안전한 근무환경 조성에 힘쓰고 있다.

안전보건경영시스템은 조직이 안전보건 방침과 목표를 세우고, 위험성평가와 실행·점검·시정조치를 반복해 산업재해와 건강장해를 지속적으로 줄이는 체계이다.

또한, 2023년부터 상생협력기금을 출연해 협력사의 ESG 경영 역량 강화를 지원하고 있다.

협력사 ESG 행동규범을 제정하고 ESG 컨설팅과 교육, 진단 등을 제공했으며, 이를 통해 현재까지 협력사 12개사가 동반성장위원회의 ‘ESG 우수 중소기업’인증을 취득했다.

김도균 대표이사는 “7년 연속 ESG 통합 A등급을 유지한 것은 전 임직원이 함께 노력해온 결과”라며 "앞으로도 ESG 경영을 바탕으로 기업의 사회적 책임을 다하고, 환경과 지역사회, 협력사와 함께 성장하는 지속가능한 경영을 실천해 나가겠다”고 했다.

한편, 강원랜드는 국내 리조트 업계 최초로 전 숙박시설 환경표지인증을 획득했으며, ‘2026 친환경 기술진흥 및 소비촉진 유공’ 정부포상 녹색제품 단체 부문에서 기후 에너지환경부 장관 표창을 수상하는 등 친환경 경영 성과도 이어가고 있다.