강원랜드사회공헌재단 ‘2026 학교사회복지사업 성과공유회’

강원랜드사회공헌재단(이사장 유정배)이 11일 하이원 팰리스호텔에서 ‘2026년 학교사회복지사업’ 성과공유회를 개최했다고 밝혔다.

정선군 고한·사북·남면 지역 지원학교 학생과 가족, 교사, 협력기관 관계자 등 200여 명이 참석한 가운데, 2026년 사업 경과를 공유하고 한 해 활동을 돌아보는 골든벨 퀴즈와 간담회 등이 진행됐다.

ⓒ강원랜드

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학교사회복지사업은 강원랜드가 2010년부터 인근 지역 교육 환경 개선을 목표로 추진해온 교육복지사업으로 지난해부터는 재단으로 이관됐다.

올해 5억 원가량의 예산을 들여 아이들의 심리 안정과 성장을 지원하고 있으며, 누적 집행액은 약 62억 원이다.

학생과 학부모, 교직원 대상 개별상담과 멘토링을 진행해 아동·청소년의 학교 적응력을 높이고, 과몰입 예방 교육 등을 통해 카지노 인근 지역 학생들의 정서적 성장을 지원한다.

석탄산업전환지역은 탄광이 있거나 있었던 지역과 그 인접 지역 중 폐광 또는 석탄 생산 감축으로 지역경제가 현저히 위축된 곳으로 지난 3월 31일부터 기존 폐광지역법이 특별법으로 시행됐으며, 진흥지구 지정과 대체산업 육성 등을 통해 지역경제 회복을 지원하고 있다.

유정배 재단 이사장은 “한 해 동안 열심히 성장해준 학생들과 가족, 관계자 모두가 함께 올해를 돌아보는 시간을 가질 수 있어 더욱 뜻깊다”며 “앞으로도 석탄산업전환지역 아이들이 행복한 교육 환경에서 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 교육 기회를 넓혀나갈 것”이라고 말했다.

한편, 재단은 교육격차 완화를 위한 디지털 역량 강화 AI 코딩교육을 실시하는 등 다양한 교육지원에 앞장서고 있다.