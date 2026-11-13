이성윤 "지금 윤리감찰 대상은 김민석 대표...총재시대 아냐"

이성윤 더불어민주당 최고위원이 “지금 윤리감찰을 해야 할 대상은 김민석 대표”라며 당 운영을 정면 비판했다.

이 최고위원은 페이스북에 올린 글에서 “지금은 단일성 집단지도체제다. 총재시대가 아님을 알아야 한다”며 “우리 최고위원 3인은 앞으로 당 쇄신을 위해 적극적으로 나설 것”이라고 밝혔다.

그는 김 대표의 최민희 최고위원에 대한 윤리감찰 지시를 두고 “명백히 여론의 방향을 돌려보기 위한 악의적인 프레임 전환 시도에 불과하다”고 주장했다.

이어 김 대표가 이른바 ‘반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합’ 의혹을 제기하고 증폭시켰다며 “당을 혼란과 위기에 빠뜨리고, 당원들을 반으로 갈랐다. 가장 큰 해당행위를 한 것은 김민석 대표”라고 비판했다.

이 최고위원은 해당 의혹의 조사결과를 당원들에게 전면 공개하고, 당원 정비 TF가 정청래 전 대표를 겨냥한 불법 표적조사를 했다는 의혹에 대해서도 감찰해야 한다고 요구했다.

당내 의사결정 방식도 문제 삼았다. 그는 “지도부 사이에서도 사전에 정보를 공유하고 논의해 해결하는 일이 없다”며 “일방적 결정과 통보만 있을 뿐”이라고 주장했다.