이재준 수원특례시장 "시민의 작은 목소리 하나도 놓치지 않고 듣겠다"

수원특례시가 추진 중인 ‘폭싹 담았수다! 시민의 새빛민원함’ 정책이 ‘2026년 참좋은 지방자치 정책대회’에서 한국지방자치학회장상을 수상했다.

13일 시에 따르면 이재준 시장은 이날 국회에서 열린 ‘2026년 참좋은 지방자치 정책대회’에 참석해 시의 책임행정·소통 창구인 ‘폭싹 담았수다! 시민의 새빛민원함’ 정책사례를 발표했다.

▲수원특례시의 ‘폭싹 담았수다! 시민의 새빛민원함’ 정책이 ‘2026년 참좋은 지방자치 정책대회’에서 한국지방자치학회장상을 수상했다. ⓒ수원특례시

‘시민의 새빛민원함’은 시의 온라인 시정 참여 플랫폼인 ‘새빛톡톡’과 달리, 디지털 기기 이용이 익숙하지 않은 시민 누구나 생활 속 불편과 개선안을 담은 정책을 제안할 수 있도록 마련된 오프라인 소통 창구다.

시청과 구청 및 동 행정복지센터 민원실 등 50곳에 설치돼 접근성을 높였다.

시는 ‘시민의 새빛민원함’을 통해 접수된 사안에 대해 담당부서의 검토 및 해결 방안을 모색하는 등 민원 접수 단계부터 처리에 이르기까지 시민과 지속적으로 소통하고 현장을 직접 확인하며, 대안을 마련하고 있다.

특히 단순 민원 접수를 넘어 부서 간 협업과 데이터 분석을 기반으로 시민의 목소리를 실제 행정 변화로 연결하는 것이 특징이다.

실제 시는 지난해 ‘시민의 새빛민원함’을 통해 시민이 요구한 정자동 연꽃사거리 일대 보행환경 개선 요구가 접수되자 관련 부서 및 관계기관이 협력해 해결책을 모색했다.

1999년 준공된 연꽃사거리 연꽃육교는 시설 노후화는 물론, 엘리베이터나 계단 없이 경사로 2개만 설치돼 있어 고령자와 장애인 등 교통약자 이용에 어려움이 있었다.

시는 즉각 관계기관 합동점검 및 전문가 자문을 비롯해 주민들의 의견을 수렴하는 절차를 진행, 연꽃육교 철거 및 횡단보도 신설 등 보행환경 개선 사업을 추진 중이다.

한국지방자치학회는 이처럼 ‘시민의 새빛민원함’을 통해 지난해 1658건과 올 상반기 915건의 시민 의견을 접수한 시가 각각의 의견을 면밀히 살피고 있는 점을 높이 평가했다.

이 시장은 "시의 시민소통 원칙은 시민의 작은 목소리 하나도 놓치지 않고 듣고, 민원은 끝까지 살피며 책임지는 것"이라며 "시민 한 분 한 분의 목소리에 귀를 기울여 불편 사항을 끝까지 책임지고 해결하는 소통행정을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.