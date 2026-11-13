원광대 게임콘텐츠학과의 '포효'…'지스타(G-STAR) 2026'에 6종 게임 출품 '화제'

전북자치도 익산시에 있는 원광대학교의 게임콘텐츠학과가 19일부터 4일간 부산 벡스코에서 열리는 '지스타(G-STAR) 2026'에 학생들이 직접 제작하고 런칭한 6개의 게임을 출품한다.

'지스타'에 전북지역 대학의 학과에서 다수의 게임을 출품하는 것은 이번이 처음이어서 이들의 포효에 비상한 관심이 쏠린다.

원광대 게임콘텐츠학과는 대학혁신사업단의 '학과 MVP사업' 지원을 받아 올해 초부터 '지스타 출품'을 목표로 학생들이 팀을 이루어 게임을 직접 제작하고 발표해 왔다.

▲지난 5월 28일 열린 게임창작 경진대회 모습 ⓒ원광대 게임콘텐츠학과

▲게임 개발 진행 중인 학생들 모습 ⓒ원광대

'지스타'는 2005년부터 매년 가을에 열리는 국제 게임전시회로 국내 최대의 게임 박람회로 세계적인 명성을 갖고 있는 대회다.

학생들은 1학기 캡스톤디자인(지도교수 이용환·정찬성)을 통해 팀을 이뤄 게임을 기획하고 설계했다.

올해 5월말 학과 자체 게임창작 경진대회를 통해 예선전을 치러 1차 출품작을 선정했다.

또 여름방학 중 전북콘텐츠융합진흥원(전북콘진)의 전문인력양성사업을 원광대학으로 유치해 게임개발을 진행했다.

전북콘진은 부스를 무상으로 공유하는 등 지역의 대학과 기관이 협력한 좋은 사례로 평가된다.

이번에 참여하는 6개 팀은 블루프린트(Blueprint·김도현·김선준·이민휘·최요한_겜콘4)의 역사스릴러 '1919:자유의 의지', 이사투(김준한·이상현 겜콘졸·윤보영 겜콘3) 팀의 생존 액션게임 '24시간의 사투' 등이다.

▲더 벙커 생존자대화 ⓒ원광대 게임콘텐츠학과

또 팀 코너필드(윤선웅·홍기수·김재형_겜콘3)의 스토리 어드벤처 게임인 '더 벙커(THE BUNKER)', 팀 소마(soma)(여민준·겜콘3·김준서·오승연)의 비주얼노벨 장르 게임 'LA-PS3' 등이 대회를 치른다.

여기다 팀 베일워크(김동민·김수빈·박은채_겜콘3)의 스토리 어드벤처 게임 '마지막 주파수', 1인 개발의 캐주얼 게임인 이한울(겜콘4)의 '도토리 쿵짝단' 등 6팀이 선보인다.

지스타에서 부스 운영총괄을 맡은 김준한(겜콘 졸)씨는 "게임 출품이 개인적으로 너무나 소중한 경험이다"며 "지스타를 통해 향후 개발자로서 시야를 넓히고 더 많은 기업들과 네트워크를 쌓는 기회로 삼겠다"고 포부를 밝혔다.

게임콘텐츠학과의 이번 지스타 출품은 2024년 게임콘텐츠학과로 변경된 이후 처음이다.

각 팀들은 내년 상반기 스팀이나 구글플레이 등 국내외 게임 플랫폼에 정식 출시를 목표로 하고 있다.

게임개발 과정을 지도한 이용환 교수는 "이번 지스타 출품을 목표로 지난 6개월간 게임을 기획·개발하고 수정하면서 참여 학생들의 개발능력과 디테일이 몰라보게 발전했다"며 "학과의 전체 분위기도 크게 활발해졌다"고 말했다.

▲지스타 리플렛 전면 ⓒ원광대

이 교수는 "올해 지스타를 통해 게임콘텐츠학과 학생들이 게임산업으로 진출하는 데 큰 힘이 될 것"이라고 덧붙였다.

'지스타 2026'은 도내 언론에서도 크게 관심을 끌고 있다.

이달 13일에는 KBS의 보이는 라디오 프로그램인 '패트롤전북'에는 정찬성 교수와 김준한, 김수빈 학생이 출연하여 게임 개발의 과정과 지스타 출품의 의미를 알리는 기회를 갖기도 했다.

게임콘텐츠학과의 '지스타 2026' 출품의 전체 과정을 기획한 원도연 교수는 "이번 출품을 계기로 학생들이 자신감을 갖고 재학 중 게임개발 창업을 하면서 경력을 쌓는 기회가 될 것"이라며 "올해뿐만 아니라 매년 학과 차원에서 이런 프로그램이 진행되기를 희망한다"고 밝혔다.

원광대 게임부스는 전북공동관에 설치되었으며 게임을 시연하고 피드백을 주는 방문객들에게는 게임콘텐츠학과가 자체 제작한 굿즈 키링을 사은품으로 증정하는 행사도 진행된다.