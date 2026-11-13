한림성심대 유아교육과 인형극·구연동화 등 발표회 다채

한림성심대학교(총장 문영식) 유아교육과는 13일 교내 한림유치원 강당에서 춘천지역 15개 유치원과 어린이집에서 아동 및 교사 등 약 323명이 참여한 가운데 인형극 발표회 및 동아리제를 했다.

이번 행사는 예비 유아교사인 학생들이 전공 교육과정에서 습득한 지식과 실기를 바탕으로 다양한 교육 프로그램을 직접 기획하고 운영함으로써 창의성과 현장 실무역량을 높이고, 지역 어린이들에게는 다채로운 문화예술 체험의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

ⓒ한림성심대

발표회는 △인형극 △구연동화 △창작율동 △우쿨레레 공연 등 어린이들이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램으로 구성, 학생들이 직접 기획과 연출에 참여해 그동안 배운 이론과 실습을 바탕으로 한 교육적 성과를 선보였다.

행사 후 프로그램에 대한 평가와 설문조사를 진행해 교육활동의 성과를 공유하고 향후 교육 프로그램의 개선 방향을 모색했다.

올해 32회를 맞이한 이번 행사는 지역 유아교육기관의 높은 관심과 참여에 힘입어 규모가 크게 확대됐는데 지난해 7개 기관에서 약 200명이 참여한 데 비해 올해는 초청 기관이 15개로 두 배 이상 늘었으며, 참여 인원도 약 323명으로 전년 대비 60% 이상 증가했다.

이하영 유아교육과 학과장은 "대학에서 배운 이론을 실제 교육활동으로 기획하고 실천해 보는 것은 예비 유아교사로써 매우 중요한 경험이다. 앞으로도 학생들이 현장에서 필요로 하는 창의성과 실천역량을 키울 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 운영하고, 지역 유아교육기관과의 협력도 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한림성심대학교 유아교육과는 1993년 9월 신설됐으며, 1999년 부속 한림유치원을 개원해 현장 실습 기반을 마련했다. 2000년 전국 전문대학 유아교육계열 최우수학과로 선정되고 2014년 교원양성기관평가에서 최우수 등급인 A를 받았으며, 현재 전문학사부터 학사학위 전공심화과정까지 운영하고 있다.

한편, 신입생에게 첫 학기 50%의 장학금을 지급(정원 내 국가장학금 신청 필수)하는 한림성심대학교의 2027학년도 수시 2차 원서접수 기간은 11월 25일까지이다.