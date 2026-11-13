강릉아트센터, 오는 20일 '면(面)-경계를 마주하다' 선봬

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 강릉아트센터가 오는 20일 오후 7시 30분 사임당홀에서 강원특별자치도립무용단의 제12회 정기 공연 '면(面)-경계를 마주하다'를 선보인다고 13일 밝혔다.

이번 공연은 강원특별자치도와 강릉아트센터가 공동주최하고 강원특별자치도립무용단이 주관한다. 지역의 전통문화를 오늘의 감각으로 풀어낸 창작무용을 통해 시민들에게 한국무용의 깊이와 매력을 전한다.

▲강릉아트센터는 오는 20일 오후 7시 30분 사임당홀에서 강원특별자치도립무용단의 제12회 정기 공연 '면(面)-경계를 마주하다'를 선보인다. ⓒ강릉시

'면(面)'은 처용무를 바탕으로 서로 다른 얼굴로 살아가는 우리가 타인을 어떻게 바라보고 마주하는지 질문하는 작품이다. 칼 대신 춤으로, 응징 대신 공존을 선택한 처용의 이야기를 통해 이해와 포용의 의미를 오늘의 시선으로 풀어낸다.

강릉아트센터 관계자는 “강원도의 전통문화가 동시대의 춤으로 이어지는 무대를 통해 시민들이 우리 춤을 더욱 가까이 만날 수 있기를 바란다”며, “도립예술단체와의 협력을 바탕으로 지역의 문화적 자산을 담은 공연을 꾸준히 소개하겠다”고 말했다.