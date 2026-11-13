강릉아트센터, 오는 20일 '면(面)-경계를 마주하다' 선봬

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 강릉아트센터가 오는 20일 오후 7시 30분 사임당홀에서 강원특별자치도립무용단의 제12회 정기 공연 '면(面)-경계를 마주하다'를 선보인다고 13일 밝혔다.
이번 공연은 강원특별자치도와 강릉아트센터가 공동주최하고 강원특별자치도립무용단이 주관한다. 지역의 전통문화를 오늘의 감각으로 풀어낸 창작무용을 통해 시민들에게 한국무용의 깊이와 매력을 전한다.
'면(面)'은 처용무를 바탕으로 서로 다른 얼굴로 살아가는 우리가 타인을 어떻게 바라보고 마주하는지 질문하는 작품이다. 칼 대신 춤으로, 응징 대신 공존을 선택한 처용의 이야기를 통해 이해와 포용의 의미를 오늘의 시선으로 풀어낸다.
강릉아트센터 관계자는 “강원도의 전통문화가 동시대의 춤으로 이어지는 무대를 통해 시민들이 우리 춤을 더욱 가까이 만날 수 있기를 바란다”며, “도립예술단체와의 협력을 바탕으로 지역의 문화적 자산을 담은 공연을 꾸준히 소개하겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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