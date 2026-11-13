강원대학교 ‘강원지역 정보보호 컨퍼런스’…공공기관·기업·군·대학 등 200여 명 참석

강원대학교(총장 정재연)는 12일 원주 인터불고호텔에서 강원특별자치도, 한국인터넷진흥원, 국가정보원과 공동으로 ‘2026년 강원지역 정보보호 컨퍼런스’를 개최했다.

이번 컨퍼런스는 ‘AI 대전환 시대, 새로운 사이버 위협과 정보보호’를 주제로, 인공지능과 디지털 기술 발전에 따른 사이버 위협에 대응하고 강원지역의 정보보호 역량과 산·학·관 협력체계를 강화하기 위해 마련됐다.

ⓒ강원대

ⓒ강원대

공공기관과 기업의 정보보호 담당자, 군 관계자, 대학생 등 200여 명이 참석했다.

행사는 총 3부로 나눠 진행됐으며, 제1부에서는 이용필 한국인터넷진흥원 본부장의 개회사와 심원섭 강원특별자치도 행정국장의 환영사, 정재연 강원대학교 총장의 축사에 이어 ‘제6회 강원지역 사이버보안 해킹방어대회’와 ‘제2회 강원권 중·고교 AI 사이버 보안 챌린지’ 시상식이 열렸다.

‘제6회 강원지역 사이버보안 해킹방어대회’에서는 연세대학교 미래캠퍼스 이재우 학생이 학생부문 개인상인 부총리 겸 과학기술정보통신부장관상을 수상했으며, 학생부문에서는 ▲금상 연세대학교 미래캠퍼스 ‘연동’팀 ▲은상 연세대학교 미래캠퍼스 ‘연대야호’팀 ▲동상 강원대학교 ‘st3p up’팀이 각각 한국인터넷진흥원장상을 받았다.

일반·공공부문에서는 ▲금상 한국관광공사 ‘KTO’팀 ▲은상 강원랜드 ‘HIGH1’팀 ▲동상 강원관광재단 ‘gwto.or.kr’팀이 강원테크노파크원장상을 수상했으며, 군인부문에서는 ▲최우수상 제12보병사단 ‘포병통신’팀 ▲우수상 제7보병사단 ‘170970’팀 ▲장려상 제7보병사단 ‘The SEVEN’팀이 지상작전사령관상을 받았다.

또한 ‘제2회 강원권 중·고교 AI 사이버 보안 챌린지’에서는 육민관고등학교·원주고등학교·치악고등학교 연합 ‘LPHC’팀이 대상을 수상했으며, 고등부 최우수상은 강원고등학교 ‘운십기영’팀, 중등부 최우수상은 남원주중학교 ‘CODE’팀이 각각 차지했다.

제2부 정보보호 세션에서는 ▲김찬일 한국인터넷진흥원 연구위원의 ‘주요 사이버 위협사례 및 대응체계 개선’ ▲박기웅 세종대학교 교수의 ‘AI 도입·확산에 따른 클라우드 보안관제 개선 방안 연구’ ▲배승권 한국인터넷진흥원 센터장의 ‘AI 시대의 취약점 위협, 그리고 우리의 대응전략’ ▲이종근 AWS 보안담당의 ‘AI 에이전트 기반 보안 점검’ 등 전문가 강연이 이어졌다.

특히, 참가자들은 실제 사이버 위협사례와 대응체계 개선방안을 공유하고, AI 기반 클라우드 보안관제와 취약점 대응, AI 에이전트를 활용한 보안 점검 등 최신 정보보호 기술과 실무 적용방안을 논의했다.

제3부에서는 정보보호 산학협력 및 정보공유 세션을 두 개의 트랙으로 운영했으며, ▲현장 실무자 정보보호 역량 강화 및 협력 네트워킹 ▲가명정보 제도 활성화 방안 간담회를 통해 지역 정보보호 협력체계 구축과 안전한 데이터 활용을 위한 발전 방향을 모색했다.

이번 컨퍼런스는 AI 기술 확산에 따른 새로운 사이버 위협과 대응방안을 공유하고, 강원지역 공공기관과 기업, 군, 대학이 정보보호 전문인력 양성과 실무 협력을 확대하는 계기가 됐다.

한국인터넷진흥원(KISA)은 2009년 세 기관을 통합해 출범한 과학기술정보통신부 산하 준정부기관으로, 인터넷 진흥과 정보보호, 국제협력 및 국외 진출 지원을 수행하고 있다. 최근 인공지능 보안과 디지털 위협 대응을 강화하고 있다.

정재연 강원대학교 총장은 “인공지능과 디지털 기술이 발전할수록 사이버 공격과 개인정보 유출 등 보안 위협도 더욱 복잡하고 정교해지고 있다”며 “이제 정보보호는 문제가 발생한 뒤 대응하는 것을 넘어 기술을 개발하고 활용하는 과정에서부터 고려해야 할 핵심 과제인 만큼, 강원대학교도 산업계 및 유관기관과 긴밀히 협력해 전문인재를 양성하고 지역의 정보보호 역량을 높이는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.

한편, 이번 컨퍼런스는 강원대학교 융합보안대학원, 데이터보안·활용혁신융합대학사업단, 정보보호특성화대학지원사업단과 강원테크노파크가 공동 주관하고 국민건강보험공단이 후원했다.