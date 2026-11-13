강릉문화재단, 오는 16일부터 17일까지 '강릉문화포럼' 개최

강릉문화재단은 문화도시 시나미강릉 사업의 일환으로 오는 16일부터 17일까지 이틀간 명주예술마당 3층 공연장에서 2026 강릉문화포럼 ‘문화의 시선으로, 강릉을 읽다’를 개최한다.

‘강릉의 미래와 강릉문화재단의 역할’을 부제로 한 이번 포럼은 강릉의 역사·문화자원과 시민의 생활문화를 도시의 미래 자산으로 다시 바라보고, 문화의 관점에서 지역 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

▲강릉문화재단은 문화도시 시나미강릉 사업의 일환으로 오는 16일부터 17일까지 이틀간 명주예술마당 3층 공연장에서 2026 강릉문화포럼 ‘문화의 시선으로, 강릉을 읽다’를 개최한다. ⓒ강릉문화재단

이번 포럼에는 특별강연자와 발제자, 사회자, 토론자 등 44명의 전문가가 참여한다. 강릉시민과 지역 문화예술인, 문화 관련 전문가 등 100명 내외가 함께 머리를 맞대고 지역문화 정책의 실천과제와 재단의 역할을 찾는다.

첫날인 16일 은 ‘문화로 설계하는 도시의 미래와 지역의 전환’을 주제로 오후 1시 개회한다. 지금종 상임이사가 ‘대전환시대, 지역문화의 역할과 과제’로 여는 말을 전하고, ‘행복도시 꾸리찌바’의 저자로 알려진 박용남 강연자가 ‘리냐 두 코녜시멘투(지혜의 길)의 장소 기반 학습과 도시 발전’을 주제로 특별강연에 나선다.

이어 제3차 지역문화진흥기본계획과 지역의 역할을 시작으로 문화 행정과 문화재단 간 사무 분장, 강릉시 문화 관련 조례 개선 방안, 기초 지자체 문화·예술 지원 원칙을 차례로 논의한다. 마지막으로 건축·도시환경과 도시경쟁력을 다루는 발제와 토론이 오후 6시 20분까지 이어진다.

둘째 날인 17일은 ‘문화도시 실현을 위한 다각적 협업 방안’을 주제로 오전 10시부터 진행된다. 시민 주체 성장과 문화자치, 지역 거버넌스 구축, 외로움 문제에 대한 문화적 대응 방안을 먼저 논의하고, 이어 문화와 사회연대경제·관광의 연계, 지역 영화·영상·미디어 발전방안으로 논의의 폭을 넓힌다.

강릉문화재단은 주요 발제와 토론 내용을 향후 사업기획과 지역문화 정책 검토자료로 활용할 계획이다.

강릉문화재단 관계자는 “이번 포럼은 행정과 재단, 시민과 전문가 가 한자리에 모여 강릉의 문화정책이 나아갈 방향을 함께 그려 보는 자리”라며, “포럼에서 모인 제안이 실제 사업과 정책으로 이어질 수 있도록 재단의 역할을 충실히 해 나가겠다”고 말했다.