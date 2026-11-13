‘국제 배터리 엑스포 2026 포항’ 개막…53개 기업·기관, 131개 부스로 배터리 미래 조망

투자상담·기술발표·취업상담 병행…기업 협력과 산업 인재 육성 모색

전기모빌리티·휴머노이드 로봇 체험 등 시민 참여 확대…15일까지 사흘간 진행

국내 이차전지 산업의 핵심 거점으로 자리 잡은 경북 포항에서 배터리 산업의 기술 경쟁력과 미래 발전 방향을 살펴볼 수 있는 국제 전시행사가 개막했다.

포항시와 경북도가 공동 주최하고 포항테크노파크가 주관하는 ‘국제 배터리 엑스포 2026 포항’이 13일 포항종합운동장 만인당에서 막을 올렸다.

지난해에 이어 두 번째로 열리는 이번 행사는 15일까지 사흘간 산업 전시와 기술 교류, 시민 체험을 아우르는 프로그램으로 진행된다.

올해 행사에는 53개 기업·기관이 참여해 131개 부스를 운영한다.

에코프로와 포스코퓨처엠 등 주요 기업을 비롯해 이차전지 관련 기업과 연구기관들이 참여해 소재 생산부터 배터리 활용과 재활용에 이르는 산업 전반의 기술과 연구 성과를 소개한다.

전시 분야도 다양하다. 양극재와 음극재 등 핵심 소재를 비롯해 배터리 제조·평가, 사용후배터리 재활용, 안전진단 기술 등을 선보인다.

또한 에너지저장장치(ESS)와 전기추진선박, 로봇 등 배터리 기술을 접목한 미래 산업 분야도 함께 조명한다.

특히 포항의 산업 기반과 기술 역량을 소개하는 K-배터리 허브관과 전기추진선박 분야의 기술개발 및 산업 확장 가능성을 보여주는 글로벌 혁신특구관을 별도로 마련해 지역 산업 생태계의 경쟁력을 알리는 데 주력했다.

▲ ‘국제 배터리 엑스포 2026 포항’이 13일 포항종합운동장 만인당에서 개막했다.ⓒ포항시 제공

기업 간 사업 협력과 투자 유치를 위한 프로그램도 이어졌다.

개막일에는 기업 기술발표회와 투자상담회가 열려 참여 기업들이 보유 기술과 사업 역량을 공유하고 새로운 협력 가능성을 모색했다.

이어 참여기업과 포항 이차전지 기업협의회 관계자들이 함께하는 ‘포항 배터리인의 밤’이 마련돼 교류의 폭을 넓혔다.

지역 청년을 대상으로 한 취업상담회도 운영해 산업 성장에 필요한 인재 확보와 일자리 연계에도 힘을 보탰다.

시민들이 배터리 기술을 직접 경험할 수 있는 체험 프로그램도 눈길을 끈다. 실내에는 배터리 작동 원리를 배우고 직접 만들어 보는 교육 프로그램과 게임형 체험 공간, 과학 메이킹 콘텐츠 기업 긱블의 휴머노이드 로봇 체험존 등이 마련됐다.

야외에서는 전기차와 전기버스, 전기보트 등 다양한 친환경 이동수단을 살펴보고 체험할 수 있다.

과학 강연도 행사에 흥미를 더하고 있다. 개막 첫날인 13일에는 과학 콘텐츠 채널 ‘안될과학’의 궤도가 배터리 기술과 미래 산업을 주제로 강연했다.

오는 14일에는 ‘긱블’의 소PD가 ‘긱블의 배터리는 실패로 충전합니다’를 주제로 강연을 진행할 예정이다.

이날 개막식에는 박용선 포항시장과 이부형 경북도 정무실장, 김희수 경북도의회 의장, 김철수 포항시의회 의장, 최상운 에코프로 대표이사, 노호섭 포스코퓨처엠 에너지소재생산본부장 등 산·학·연·관 관계자 500여 명이 참석했다.

이번 엑스포는 포항이 구축해 온 이차전지 산업 생태계를 대내외에 알리고 미래 성장 가능성을 확인하는 자리라는 점에서도 의미가 있다.

포항은 국가첨단전략산업 특화단지를 중심으로 영일만산업단지와 블루밸리국가산업단지 등에 이차전지 소재 기업과 생산시설을 집적시키며 양극재 중심의 산업 기반을 확대해 왔다.

여기에 연구개발과 인력 양성, 사용후배터리 자원순환 분야까지 산업 영역을 넓히며 소재 생산을 넘어 산업 전주기를 아우르는 생태계 구축에 나서고 있다.

글로벌 배터리 시장이 전기차 수요 변화와 공급망 재편, 자원순환 및 안전성 강화 등 새로운 전환기를 맞은 가운데 소재 생산을 넘어 재활용과 응용산업으로 경쟁력을 확장하는 것은 포항 이차전지 산업의 지속적인 성장을 위한 주요 과제로 꼽힌다.

박용선 포항시장은 “이번 엑스포가 기업 간 협력과 기술혁신을 촉진하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 이차전지 산업 경쟁력 강화와 기업 성장 지원에 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 주최 측은 이번 행사에 국내외 산·학·연·관 관계자와 일반 관람객 등 약 1만2천 명이 방문할 것으로 전망하고 있다.

포항시는 내년 개관 예정인 포항국제전시컨벤션센터(POEX)에서 2027년 엑스포를 개최해 국내외 기업과 산업 관계자의 참여를 확대하고 전문 전시와 비즈니스 기능을 강화할 방침이다.