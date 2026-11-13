오산리선사유적박물관, 국립민속박물관 공모사업 최종 선정

강원특별자치도 양양군(군수 김정중)은 양양군 오산리선사유적박물관이 국립민속박물관이 주관하는 ‘2027년 민속생활사박물관 협력망 공모사업’ 문화행사 부문에 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.

국립민속박물관은 민속생활사박물관 협력망을 통하여 지역박물관 운영 활성화와 교류·협력 강화를 위해 지난 2005년부터 매년 지역 특색을 살린 전시, 교육, 문화행사 등을 지원하는 공모사업을 추진하고 있다.

▲양양군 오산리선사유적박물관이 국립민속박물관이 주관하는 ‘2027년 민속생활사박물관 협력망 공모사업’ 문화행사 부문에 최종 선정됐다. ⓒ양양군

양양군 오산리선사유적박물관은 이번 공모 선정으로 확보한 사업비 2500만원을 활용해 오는 2027년 5월 박물관 일원에서 ‘(가칭)2027 가정의 달, 오산리 신석기 가족데이 캠프’를 개최할 계획이다.

이번 행사는 우리나라 대표 신석기 유적인 양양 오산리 유적을 배경으로, 신석기시대의 의식주를 주제로 한 다채로운 체험활동과 역사·생태 교육, 문화공연 등을 연계해 어린이부터 성인까지 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 프로그램을 구성할 예정이다.

양양군은 국립민속박물관과의 협의 및 관련 전문가의 자문을 통해 프로그램의 전문성과 완성도를 높이는 한편, 체계적인 안전관리와 방문객 편의 대책을 마련하여 역사적 가치와 교육적 의미, 즐거움이 어우러진 내실 있는 축제로 준비해 나갈 방침이다.

양양군 관계자는 “이번 공모 선정은 오산리 유적의 역사적 가치와 지역 문화자원을 활용한 문화행사의 가능성을 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며, “가정의 달을 맞아 가족 단위 방문객들이 신석기 문화를 친근하게 접하고 소중한 문화유산을 자연스럽게 이해할 수 있도록 알찬 행사를 준비하겠다”고 말했다.